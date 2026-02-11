Воздушная война развивается: в Bloomberg рассказали, какие ракеты используют Украина и РФ

Россия стала запускать больше баллистических ракет, а Украина добилась значительного прогресса в их перехвате.

С начала полномасштабной войны в Украине наземные бои практически не изменились. В это же время война в воздухе развивается с огромной скоростью - Украина и Россия быстро адаптируют тактику под новые технологии и возможности.

В Bloomberg проанализировали, какие ракеты используют Украина и РФ. В агентстве обратили внимание на то, что подход обеих сторон имеет различия.

С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия регулярно наносит воздушные удары по Украине. В последнее время они чаще направлены на энергетическую инфраструктуру.

Выяснилось, что в Россия стала запускать больше баллистических ракет по Украине. В это время крылатые ракеты перешли на вспомогательную роль.

Украина же добилась значительных успехов в перехвате российских ракет. По данным агентства, доля крылатых и баллистических ракет, сбитых украинскими силами в январе, превысила средний показатель за 2025 год.

Какие ракеты использует Украина

"Нептун"

Это украинская противокорабельная крылатая ракета, которая имеет и модификацию для ударов по суше. Заявленная дальность составляет около 300 км.

Именно этой ракетой Силы обороны ударили по крейсеру "Москва" в апреле 2022 года и вместе с морскими дронами вынудили РФ отвести флот. Это, частично, помогло возобновить экспорт, который заблокировала Россия.

"Паляниця"

Этот комплекс является гибридом дрона и ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский представил это оружие в 2024 году.

В агентстве напомнили, что дальность дрона-ракеты "Паляниця" составляет до 700 км. Этого достаточно, чтобы наносить удары по аэродромам глубоко в РФ. Подробные характеристики оружия в основном засекречены.

"Фламинго"

Ракета "Фламинго" имеет заявленную дальность до 3000 км и является альтернативой дальнобойным дронам. В агентстве добавили, что в январе Украина ударила ею по полигону Капустин Яр в России.

ATACMS

ATACMS - это американская баллистическая ракета, которая запускаются с комплексов HIMARS/MLRS. Заявленная дальность ракеты составляет около 300 км.

В агентстве отметили, что ATACMS может иметь обычную или кассетную боевую часть. По данным Пентагона, РФ отвела около 90% авиации за пределы их досягаемости.

Запас ракет ATACMS у Украины ограничен, а их цена составляет более одного миллиона долларов за штуку.

Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP является англо-французской малозаметной крылатой ракетой с дальностью около 250 км. Эта ракета предназначена для запуска с самолета.

Одной из особенностей Storm Shadow/SCALP является то, что она летит низко для обхода ПВО. Она считается очень точной и эффективной для ударов по укрепленным целям (бункеры/склады), а стоимость составляет около одного миллиона долларов за единицу.

Patriot, Hawk, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T

В агентстве подчеркнули, что для Украины западные системы ПВО стали ключевыми. В частности, Patriot показал способность сбивать российские "Кинжалы" и "Цирконы".

Более того, при увеличении количества систем улучшилась и статистика перехватов. Главной проблемой является нехватка ракет-перехватчиков.

Какие ракеты использует Россия

"Орешник"

Россияне впервые использовали ракету "Орешник" для удара по Днепру 21 ноября 2024 года. Уже в ночь на 9 января 2026 года они нанесли удар этой ракетой по Львовской области.

В России заявляют, что это первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, примененная в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, "Орешник" является модификацией комплекса РС-26 "Рубеж".

Кроме того, в РФ говорят о том, что "Орешник" имеет дальность около 5000 километров.

Х-101

Х-101 является одной из основных российских крылатых ракет семейства "Х". Она запускается со стратегических бомбардировщиков из глубины территории РФ.

В агентстве добавили, что Украина регулярно сообщает о массовых перехватах этих ракет во время массированных атак РФ.

"Кинжал"

В агентстве напомнили, что аэробаллистическая "гиперзвуковая" ракета "Кинжал" имеет максимальную скорость полета около 10 Махов (около 12 000 км/ч), что делает ее невероятно сложной сложная для перехвата.

Впервые россияне применили ее по Украине в марте 2022 года. Кроме того, в РФ заявляют о том, что она поступила в серийное производство.

"Искандер-М"

"Искандер-М" - это наземный ОТРК с дальностью до около 500 км. Россияне довольно часто используют этот комплекс для ударрв по Украине.

В агентстве поделились, что пусковая "Искандер-М" может нести две ракеты 9М723 на одной машине.

Х-22

Х-22 "Буря" является сверхзвуковой крылатой противокарабельной ракетой большой дальности. Ранее она считалась одной из самых сложных для перехвата, но в последние месяцы доля перехватов у Украины выросла.

"Циркон"

"Циркон" является одной из самых современных ракет, которые использует Россия для ударов по Украине. Ее маневренность и дальность превосходят "Кинжал", подчеркнули в агентстве.

Также в агентстве обратили внимание на то, что россия применяют "Цирконы" ограниченно, но в залпах они стали появляться чаще. Украина сообщала, что во время атаки 3 февраля она сбила все 4 "Циркона", вошедшие в ее воздушное пространство.

"Точка-У"

"Точка-У" является советской баллистической ракетой малой дальности (до около 120 км). Она предназначена для ударов по тактическим целям.

В агентстве напомнили, что у Украины также есть эти ракеты.

Управляемые авиационные бомбы

Помимо обычных ракет россияне часто применяют для ударов по украине Управляемые авиационные бомбы. Это относительно дешевое оружие с GPS-наведением.

Чаще всего РФ атакует управляемыми авиационными бомбами прифронтовые города Украины. Россияне делают ставку на количество.

С-400/С-500

С-400 и С-500 являются основой российской ПВО. Это мобильные дальнобойные комплексы для поражения самолетов и ракет.

В агентстве отметили, что россияне выстраивают из С-400 и С-500 "перекрывающиеся" зоны обнаружения, чтобы сохранять контроль даже при атаках по отдельным узлам.

Какие ракеты от США нужны Украине

Ранее военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал, какие ракеты от США нужны Украине. По его словам, для нашей страны даже лучше было бы получить от Вашингтона ракеты "Тайфун", чем стандартные "Томагавки".

Мусиенко отметил, что ракеты в версии "Тайфун" имеют дальность 1400-1600 км. Он напомнил, что эти ракеты модифицированы для запуска с наземных пусковых установок.

