Сколько раз в жизни люди влюбляются: ученые проверили идею 'второй половинки'

Ученые обнаружили прямую связь между возрастом человека и склонностью к новым влюбленностям.

В современной культуре прочно утвердилась идея о существовании "второй половинки" у каждого человека и о том, что настоящая любовь случается в жизни только раз. Однако ученые, которым по должности надлежит подвергать сомнению все, решили проверить, сколько правды в романтических фильмах и романах.

Как пишет DailyMail, новое исследование, опубликованное в журнале Interpersona, показывает, что в реальном мире однолюбы являбтся скорее исключением, чем правилом.

В рамках исследования команда опросила более 10 000 респондентов. Результаты оказались следующими:

14% утверждали, что вообще никогда не были влюблены;

28% пережили страстную любовь только один раз,

30% признались, что были влюблены дважды;

17% любили трижды;

11% были влюблены четыре или более раз.

При этом ученые констатировали вполне логичную взаимосвязь между возрастом респондента и количеством романов, о которых он заявил: чем старше человек, тем больше у него было эпизодов страстной влюбленности.

"То, что большинство участников переживали страстную любовь в среднем дважды, свидетельствует о том, что страстная любовь является распространенным явлением – то есть большинство людей переживают ее по крайней мере один раз, – но в индивидуальном плане [только одна любовь на всю жизнь] случается нечасто", – говорят исследователи.

