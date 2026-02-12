Предательство или глупость: военные РФ критикуют Кремль за ограничения Telegram, - The Telegraph

Очередной виток борьбы российских властей за "суверенный интернет" вызвал бурную реакцию среди тех, кто поддерживает войну против Украины.

Российские солдаты и военные блогеры обрушились с критикой на Кремль после того, как власти ограничили доступ к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор заявил о введении самых жестких на сегодняшний день ограничений в отношении Telegram. Российский интернет-регулятор Роскомнадзор пояснил, что этот шаг [с "замедлением" мессенджера] направлен на защиту граждан от "преступного и террористического" контента, что стало очередным этапом давления Москвы на свободный интернет.

За последние полгода как минимум трижды вводились новые лимиты для Telegram и WhatsApp, аудио- и видеозвонки на обеих платформах заблокированы еще с августа. При этом не менее трех четвертей населения России старше 13 лет регулярно пользуются этим приложением. В их число входят военные, чиновники Кремля, государственные СМИ и правительственные органы – включая сам Роскомнадзор, пишет The Telegraph.

Сообщается, что оккупационные подразделения на передовой в Украине используют Telegram для передачи координат целей и отслеживания приближающихся дронов.

Сначала Starlink, потом Telegram

Это объявление, последовавшее за отключением Илоном Маском терминалов Starlink, вызвало бурю негодования, особенно в обширной экосистеме агрессивных российских военных блогеров. Будучи сторонниками войны и источником постоянных сводок с фронта в Telegram, они становятся все более критичными и неудобными для государства.

СМИ пишет, что военкоры являются "главной опорой информационного пространства войны для простых россиян", действуя вне жестко контролируемых нарративов государственных СМИ. Они поддерживают прямую связь с солдатами на передовой, которые снабжают их эксклюзивными новостями и кадрами боевых действий. Этот контент блогеры превращают в сборы средств для оккупационной армии.

"Тысячи военнослужащих останутся без связи, что на фоне продолжающегося наступления приведет к фатальным последствиям", – предупредил один из российских военкоров

Другой известный военный корреспондент Александр Сладков заявил:

"Запад нам устроил двухдневный нокаут с отключением Starlink, а теперь мы и этот канал управления и связи хороним. Так чем именно мы должны побеждать, какими инструментами? Ерундой и полевыми телефонами ТА-57 [советский проводной аналоговый аппарат]?"

Один из русских националистов отреагировал жестче, заявив, что, "когда некоторых людей, пришедших к власти из ниоткуда, потащут в пресловутую Гаагу, никто даже не пикнет".

Бюрократия против войны

Спустя четыре года полномасштабной войны у армии РФ по-прежнему нет надежной системы связи собственного производства, и она остается зависимой от частных платформ. В большей части российской армии, вплоть до взводного уровня, чаты в Telegram стали ситуативными центрами логистики, где подразделения координируют сборы, закупку боеприпасов и оборудования.

Приложение также используется на более высоких уровнях для создания самодельных "разведывательно-ударных контуров", позволяющих военной разведке передавать координаты целей напрямую артиллерии и авиации, минуя формальные командные каналы.

Высказываются опасения, что российская ПВО может "ослепнуть", так как мобильные группы полагаются на приложение для отслеживания украинских дальнобойных дронов и координации ударов в реальном времени. Даже Вячеслав Гладков, губернатор приграничной Белгородской области, регулярно подвергающейся атакам дронов, выразил обеспокоенность тем, что "замедление Telegram-каналов может повлиять на передачу оперативной информации".

Кремль отрицает очевидное

Кремль отрицает распространенность приложения в войсках. "Я не думаю, что можно представить, чтобы управление на передовой осуществлялось через Telegram или любой другой мессенджер", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российские войска использовали геймерскую платформу Discord для трансляции видео с дронов и координации штурмов. Внезапный запрет Discord в 2024 году вызвал ярость на фронте и среди военкоров, назвавших это бюрократической ошибкой, лишившей оккупантов части критически важного инструмента.

Ситуацию частично спасало то, что российские солдаты могли использовать трофейные или "серые" терминалы Starlink. Однако в начале февраля новый "белый список", введенный Минобороны Украины, привел к отключению Starlink почти у 90% российских подразделений, повергнув связь россиян на передовой в хаос. Многие блогеры предполагают, что ограничения Telegram только усугубят неразбериху.

Источник, близкий к Кремлю, и вовсе сообщил, что Москва планирует полностью заблокировать приложение к сентябрю, когда должны состояться выборы в Госдуму, чтобы ограничить негативные настроения. Независимые СМИ также бьют тревогу: без Telegram их способность распространять информацию внутри России может быть задушена.

