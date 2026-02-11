12 февраля по всей Украине будет долгожданный 'плюс', но начнутся осадки

В середине недели, 12 февраля, по всей Украине ожидается плюсовая температура. На Закарпатье и в южных областях разогреет почти до весенних +7°...+9°. В большинстве областей будет сухо и облачно с прояснениями, но на севере и местами на западе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь и мокрый снег.
- Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Луцке будетпасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Тернополе 12 февраля ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет -3°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью будет -3°, днем -4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Черкассах завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.
- В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +9°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -2°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -13°, днем +4°.
12 февраля - какой праздник, приметы погоды
12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то погода будет сырая.