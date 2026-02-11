12 февраля по всей Украине будет долгожданный 'плюс', но начнутся осадки

Дожди и мокрый снег ожидаются местами на западе и в северных областях.

В середине недели, 12 февраля, по всей Украине ожидается плюсовая температура. На Закарпатье и в южных областях разогреет почти до весенних +7°...+9°. В большинстве областей будет сухо и облачно с прояснениями, но на севере и местами на западе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь и мокрый снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Луцке будетпасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.

В Тернополе 12 февраля ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -3°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -3°, днем -4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Черкассах завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.

В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -2°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -13°, днем +4°.

12 февраля - какой праздник, приметы погоды

12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то погода будет сырая.

