12 февраля по всей Украине будет долгожданный 'плюс', но начнутся осадки

В середине недели, 12 февраля, по всей Украине ожидается плюсовая температура. На Закарпатье и в южных областях разогреет почти до весенних +7°...+9°. В большинстве областей будет сухо и облачно с прояснениями, но на севере и местами на западе пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь и мокрый снег.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Луцке будетпасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Тернополе 12 февраля ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, пасмурно, дождь и мокрый снег.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -3°...+4°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг ночью будет -3°, днем -4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Черкассах завтра ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.
  • В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +9°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -5°, а днем -5°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -2°...+11°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -13°, днем +4°.

12 февраля - какой праздник, приметы погоды

12 февраля - святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. По приметам, если в этот день дует сильный ветер, то погода будет сырая.

