Новая тактика: Россия запускает вглубь Украины FPV с 'материнских' дронов, - Forbes

Дешевые "Герберы" с размахом крыльев 2,4 м переносят ударные FPV на сотни километров, формируя mesh-сеть связи и расширяя дальность и точность атак.

Россия начала использовать крупные беспилотники в качестве носителей для запуска ударных FPV-дронов на большие расстояния. Речь идет об аппаратах типа "Гербера", которые ранее применялись преимущественно в качестве приманок во время атак "Шахедами", а теперь – в качестве платформ для доставки и запуска малых дронов вглубь территории Украины, пишет Forbes.

Это не первый случай применения дронов-носителей в войне, однако нынешняя практика ставит под сомнение тезис об ограниченной стратегической роли FPV из-за их небольшой дальности. Благодаря "материнскому" носителю такие аппараты могут поражать цели за сотни километров с высокой точностью.

Дешевая платформа – новые возможности

"Гербера" имеет размах крыльев около 2,4 м и весит примерно 18 кг – значительно меньше "Шахеда" (до 180 кг). Конструкция упрощена: фанерная рама, пенопластовый корпус, китайский двигатель DLE60 и коммерческая электроника. Ориентировочная дальность – до 640 км, а стоимость, по отдельным оценкам, может составлять около 2 тысяч долларов.

Первые "Герберы", замеченные в 2024 году, были приманками с радиолокационными отражателями. Впоследствии появились версии с небольшими кумулятивными или осколочными боеголовками, а также модификации с камерами и операторским управлением.

3 февраля советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов обнародовал фото сбитой "Герберы" с кронштейном под один FPV и ретранслятором. За два дня зафиксировали еще одну – уже с прикрепленным FPV, а 9 февраля появилось видео запуска FPV с "Герберы" в воздухе. Три инцидента за неделю могут свидетельствовать о развертывании новой тактики.

Mesh-сеть вместо Starlink

После блокировки доступа к Starlink российские разработчики, по сообщениям, начали оснащать часть "Гербер" китайскими радиомодемами XK-F358 Mesh. Такие модули позволяют дронам формировать сеть в воздухе: аппараты становятся узлами, передавая сигнал друг другу на значительные расстояния (при прямой видимости – до сотен километров).

В интервью ТАСС главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин объяснил логику: большой дрон имеет дальность, но худшую маневренность, тогда как FPV способен "попасть в конкретное окно" или поразить движущуюся цель. Носитель позволяет запустить несколько FPV и повысить вероятность поражения.

Стратегический эффект малых боеголовок

Критики FPV часто указывают на небольшую массу боезаряда (примерно 1–2 кг). Однако опыт войны показывает, что такие дроны эффективны против бронетехники, РЛС, ЗРК, складов боеприпасов и топлива. Они значительно дешевле управляемых ракет и могут атаковать как технику, так и отдельные цели.

Эксперты также предполагают рост автономности: FPV, запущенные с носителей, могут получать элементы искусственного интеллекта для уменьшения зависимости от постоянной связи, что частично компенсирует задержку сигнала.

Главный контраргумент против дронов-носителей – их можно сбить до выхода в район запуска. Украинская ПВО уже демонстрирует высокие показатели перехвата "Шахедов" и "Гербер". В то же время сочетание дальности носителя и точности FPV создает новый уровень угрозы – не только для Украины, но и для других стран, которые внимательно следят за эволюцией беспилотной войны.

Как сообщал УНИАН, россияне пришли к реализации противодроновой защиты путем создания поверхностей, которые вращаются с очень большой скоростью. Первый собранный образец уже тестируется на оккупированной части Запорожской области в рамках активности так называемого 70-го мотострелкового полка.

На видео пропагандистов для центрального телевидения показана работа наземного роботизированного комплекса, единственной задачей которого, похоже, и является тестирование этой системы защиты. Она заключается в раскручивании тросов с большой скоростью, которые должны в прямом смысле отражать атаки FPV-дронов.

