Двенадцатый день января для православных интересен тем, какой сегодня церковный праздник, поскольку посвящается он нескольким украинским святым. На планете в этот день чествуют ученого, который навсегда изменил представление человечества о мире. А по верованиям наших предков не стоит делиться планами.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
12 февраля никаких государственных событий не отмечается, это обыкновенный четверг.
И хотя праздник сегодня в Украине отсутствует, стоит вспомнить о важных событиях, произошедших в эту дату в нашей стране. В 1918 году УНР приняла трезубец государственным гербом, в 1936 году состоялась первая выставка украинского народного творчества в Киеве. А в 1960 году запущен первый ядерный реактор в киевском Институте ядерных исследований.
Какой сегодня праздник церковный
Православные чествуют по новому стилю двух прославленных украинских святых - митрополита всея Руси Алексея, известного даром исцеления, а также святого Мелетия Харьковского. Кроме того, проводятся богослужения в честь Иверской иконы Богородицы, оригинал которой находится в Афоне.
По старому календарю сегодня праздник памяти трех знаменитых христианских учителей - Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Какой сегодня праздник в мире
На планете празднуется День Чарльза Дарвина, всемирно известного ученого, внесшего бесценный вклад в науку. Праздник установлен, чтобы напомнить биографию деятеля и почтить его достижения, особенно теорию эволюции живых видов.
Также 12 февраля есть социальная акция - День протеста против использования детей в войне. В большинстве стран мира призывать несовершеннолетних на фронт запрещено, однако проблема нелегального использования детского труда в армии все же существует.
Остальные международные праздники сегодня, которые могут отметить и украинцы, это День брачных агенств, День репродуктивного здоровья, День бюстгальтера и День печенья бискотти.
Какой сегодня праздник в народе
О сегодняшней дате есть немало древнеукраинских примет:
- если ночью луна красного оттенка, то будет сильный ветер;
- снежная метель предвещает дождливую весну;
- ясное небо предсказывает заморозки;
- на крышах тает снег - это признак ранней весны.
Наши верующие предки молились Иверской иконе о лечении болезней, помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах, защите от бед и пожаров. Сам святой образ вешали над входной дверью для защиты жилья.
Очень удачным праздник 12 февраля считался для рыбалки и приготовления рыбных блюд. Кто отведает такую пищу, весь год будет здоровым.
Что нельзя делать сегодня
Народные верования предупреждают, что неосторожные разговоры могут привлечь неприятности. Поэтому не рекомендуется в праздник сегодня говорить о своих планах даже близким, иначе ничего не сбудется. Также не стоит начинать новые дела.