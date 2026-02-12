12 февраля принято молиться известной иконе и вспоминать о научных достижений.

Двенадцатый день января для православных интересен тем, какой сегодня церковный праздник, поскольку посвящается он нескольким украинским святым. На планете в этот день чествуют ученого, который навсегда изменил представление человечества о мире. А по верованиям наших предков не стоит делиться планами.

Какой сегодня праздник в Украине

12 февраля никаких государственных событий не отмечается, это обыкновенный четверг.

И хотя праздник сегодня в Украине отсутствует, стоит вспомнить о важных событиях, произошедших в эту дату в нашей стране. В 1918 году УНР приняла трезубец государственным гербом, в 1936 году состоялась первая выставка украинского народного творчества в Киеве. А в 1960 году запущен первый ядерный реактор в киевском Институте ядерных исследований.

Какой сегодня праздник церковный

Православные чествуют по новому стилю двух прославленных украинских святых - митрополита всея Руси Алексея, известного даром исцеления, а также святого Мелетия Харьковского. Кроме того, проводятся богослужения в честь Иверской иконы Богородицы, оригинал которой находится в Афоне.

По старому календарю сегодня праздник памяти трех знаменитых христианских учителей - Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Какой сегодня праздник в мире

На планете празднуется День Чарльза Дарвина, всемирно известного ученого, внесшего бесценный вклад в науку. Праздник установлен, чтобы напомнить биографию деятеля и почтить его достижения, особенно теорию эволюции живых видов.

Также 12 февраля есть социальная акция - День протеста против использования детей в войне. В большинстве стран мира призывать несовершеннолетних на фронт запрещено, однако проблема нелегального использования детского труда в армии все же существует.

Остальные международные праздники сегодня, которые могут отметить и украинцы, это День брачных агенств, День репродуктивного здоровья, День бюстгальтера и День печенья бискотти.

Какой сегодня праздник в народе

О сегодняшней дате есть немало древнеукраинских примет:

если ночью луна красного оттенка, то будет сильный ветер;

снежная метель предвещает дождливую весну;

ясное небо предсказывает заморозки;

на крышах тает снег - это признак ранней весны.

Наши верующие предки молились Иверской иконе о лечении болезней, помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах, защите от бед и пожаров. Сам святой образ вешали над входной дверью для защиты жилья.

Очень удачным праздник 12 февраля считался для рыбалки и приготовления рыбных блюд. Кто отведает такую пищу, весь год будет здоровым.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают, что неосторожные разговоры могут привлечь неприятности. Поэтому не рекомендуется в праздник сегодня говорить о своих планах даже близким, иначе ничего не сбудется. Также не стоит начинать новые дела.

