Гороскоп на 12 февраля по картам Таро: Овнам - споры, Девам - побыть в тишине

Этот день принесет положительные изменения некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 12 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день запомнится важными разговорами и встречами. Следует также больше времени провести со второй половинкой. Найдите время не только для работы, но и для отдыха.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Пятерка Мечей". День может втянуть в спор, оставляя после победы горький привкус. Но не забывайте, что доказывая свою правоту, вы рискуете потерять что-то более важное, чем сам аргумент. Поэтому будьте осторожны. Выигрывая этот бой, не проиграйте человеческие искренние отношения. И всегда вовремя останавливайтесь. Не подпитывая конфликт эмоциями, вы сохраните больше, чем кажется. Не горячьтесь, даже если все будет идти не так, как вы того хотели.

Телец

Ваша карта – "Туз Жезлов". Тельцы могут загореться идеей в четверг. Вы можете почувствовать прилив энергии, подталкивающий к действию. Этот день открывает импульс, который важно не проигнорировать. Однако помните, что, начиная что-то новое, не пытайтесь сразу видеть финал. Сейчас достаточно сделать первый шаг. Ваше вдохновение и настойчивость принесут успех. А еще просите помощи у коллег или родных. С ними результат придет быстрее.

Близнецы

Ваша карта – "Двойка Кубков". Встретившись с человеком, который отражает ваши мысли или чувства, вы можете почувствовать редкую синхронность. Но важно не потерять эту связь. Открывайтесь постепенно и не играйте чужих ролей. Искренний контакт может перерасти в нечто большее, чем дружба. Это может быть начало союза – романтического или делового. Также следует обратить внимание на собственное здоровье и не перегружать себя.

Рак

Ваша карта – "Девятка Мечей". День может обострить внутренние страхи. Однако, прокручивая сценарии и преувеличивая риски, Раки легко теряют спокойствие. Но большинство сомнений существует только в вашем воображении. Остановившись и переведя фокус на факты, вы уменьшите внутреннее давление. Главное – не подгонять себя и не требовать того, что вы не можете сделать. Реально оцените свои силы, а уже потом обещайте. Кто-то из вашего окружения может вас подбодрить.

Лев

Ваша карта – "Шестерка Жезлов". Четверг принесет вам признание. Завершив дело или продемонстрировав результат, вы получите одобрение. Это могут быть комментарии от руководства или коллег. Но примите похвалу без притворной скромности, но и без превосходства. Вы почувствуете, как ваш авторитет укрепится на работе. Это момент, когда стоит позволить себе гордиться достигнутым. Вы многое сделали, поэтому достойны лучшего.

Дева

Ваша карта – "Отшельник". Отойдя от шума и ограничив контакты, вы сможете услышать собственные мысли. День способствует анализу и внутренней работе. Попробуйте поискать ответы не вовне, а внутри. Возможно, придет осознание того, куда и как лучше двигаться дальше. Временная изоляция станет ресурсом, а не бегством. Вы сможете наполниться новыми силами и энергией, которые приведут к новым высотам.

Весы

Ваша карта – "Семка Кубков". Этот день создаст иллюзию большого выбора. Но, рассматривая все варианты, легко запутаться в обещаниях и фантазиях. Поэтому Весам стоит отличать реальное от желаемого. Определившись с приоритетами и отбросив лишнее, вы избежите разочарования. Также обратите внимание на отношения со второй половинкой. Напомните о своих чувствах, подарите подарок или удивите вкусным ужином. Сейчас все ваши страсти будут высоко оценены.

Скорпион

Ваша карта – "Королева Мечей". Четверг потребует от вас холодной ясности. Отсекая лишние эмоции и формулируя позицию четко, вы можете удивить окружающих прямотой. Поддержите честность, даже если она звучит резко. Главное – не переходить границу и думать о последствиях. Также ограничьте общение с токсичными людьми. Больше думайте о себе и своих заботах, чем о других.

Стрелец

Ваша карта – "Колесница". Собрав волю в кулак и определив направление, Стрельцы способны прорваться сквозь препятствия. День благоприятен для решительных действий. Контролируя эмоции и не распыляясь, вы достигнете быстрого прогресса. Главное – не увлечься скоростью и не потерять управление. Успех на вашей стороне, поэтому идите только вперед. Родные смогут подставить вам свое крепкое плечо.

Козерог

Ваша карта – "Четверка Пентаклей". Держась за стабильность слишком крепко, вы рискуете заблокировать развитие. Поэтому Козерогам следует ослабить свою хватку. Делясь ресурсами или позволяя изменениям войти в жизнь, вы открываете пространство для роста. Найдите время для саморазвития. Новые знания помогут стать лучше. Даже если страшно – не останавливайтесь. Через некоторое время вы будете благодарны своему упорству.

Водолей

Ваша карта – "Тройка Мечей". Возможна неприятная правда, услышанная или сказанная от друзей в этот день. Переживая разочарование, важно не закрываться полностью. Однако приняв факт и прожив эмоцию, вы освобождаете сердце от негатива. Также прислушивайтесь к собственной интуиции. Она будет особенно обострена и направит на правильный путь.

Рыбы

Ваша карта – "Паж Жезлов". День приносит легкость и приятные эмоции. Заинтересовавшись новой идеей или получив неожиданное предложение, вы можете почувствовать желание экспериментировать. Позволяя себе пробовать без страха ошибки, вы открываете новое направление. Также четверг запомнится неожиданной встречей. Есть вероятность, что вы увидите человека, по которому давно скучали. Проведите время вместе – оно запомнится на всю жизнь.

