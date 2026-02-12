Эта птица способна спать прямо во время полета: биолог рассказал, как ей это удается

Фрегаты могут непрерывно находиться в воздухе до десяти дней подряд.

Для многих животных сон является уязвимым состоянием. Тем не менее, есть птицы, которые способны спать прямо во время полета.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о фрегатах. Эти птицы могут пересекать огромные пространства не приземляясь ни на сушу, ни на воду.

Биолог поделился, что ученые долгие годы пытались понять, как фрегатам удается избежать истощения во время полетов, которые могут занимать более недели. Им удалось получить ответ, изучив мозговую деятельность этих птиц.

Какие виды фрегатов существуют

Трэверс отметил, что фрегаты являются целым родом птиц. Они обитают во всех тропических и субтропических океанах мира.

Всего существует пять видов фрегатов:

Большой фрегат (Fregata minor);

Великолепный фрегат (Fregata magnificens);

Вознесенский фрегат (Fregata aquila);

Рождественский фрегат (Fregata andrewsi);

Фрегат Ариель (Fregata ariel).

Как выглядят фрегаты

Биолог поделился, что самцов фрегатов можно сразу узнать по ярко-красному мешку на горле, который они часто раздувают во время брачных игр. Эти птицы имеют размах крыльев до 2,3 метра, а их тела созданы для парения в воздухе.

Интересно то, что, в отличие от подавляющего большинства морских птиц, фрегаты не могут приземляться на воду. Их перья недостаточно водонепроницаемы, а ноги плохо приспособлены для плавания и взлета с поверхности моря.

Как спят фрегаты

Трэверс рассказал, что исследования показали, что фрегаты могут непрерывно находиться в воздухе до десяти дней подряд, преодолевая тысячи километров. И во время этих полетов они сохраняют достаточно энергии, чтобы добывать пищу, ориентироваться и избегать хищников.

Биолог подчеркнул, что подавляющему большинству животных необходим сон. Без сна они теряют концентрацию, быстро устают и становятся легкой добычей для хищников.

В 2016 году в журнале Nature Communications было опубликовано исследование, которое позволило ответить на главный вопрос - как спят фрегаты. Нейробиологи оснастили диких фрегатов легкими регистраторами электроэнцефалограммы, которые позволили измерить мозговую активность птиц, а также их движения головы и крыльев.

Результаты исследования показали, что фрегаты входили в состояние настоящего сна прямо во время полета. Более того, оно включало медленную фазу сна.

Трэверс отметил, что птицы спали во время полета асимметрично. Во время сна только одно полушарие мозга фрегата входит в фазу медленного сна, а в второе - остается бодрствующим.

Именно однополушарный медленноволновый сон позволяет фрегатам сохранять базовый моторный контроль и осознание окружающей среды, одновременно получая восстанавливающие преимущества сна, объяснил биолог.

В мире есть птица, которая может пролететь более 13 000 км без остановки

Ранее в The Washington Post рассказали о молодом кулике с кодовым именем "B6", который в 2022 году установил рекорд самого длинного известного непрерывного полета птицы. Эта птица пролетела около 13 391 км за 264 часа полета.

Физиология такого случая до конца не изучена. Однако известно, что перед отлетом из Аляски кулик удвоил свой вес, накопил жировые запасы и значительно уменьшил массу внутренних органов, которые не нужны для путешествия.

"Он способен вырабатывать воду для поддержания функционирования своего организма, сжигая белки и жиры. Каким-то образом она (птица - УНИАН) находит благоприятные ветры, регулируя высоту полета, иногда поднимаясь почти на 20 000 футов (6000 метров - УНИАН)", - говорится в публикации.

