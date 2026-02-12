Россияне массированно атаковали Одессу: поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр

По предварительным данным, есть один пострадавший.

Российская оккупационная армия в ночь на 12 февраля нанесла по Одессе массированный удар беспилотниками.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 00:20. Вскоре в городе начались взрывы, вспыхнули пожары. На большом расстоянии был виден столб дыма и огонь.

Кроме того, в домах пропал свет. В социальных сетях местные жители рассказали, что у них начались проблемы с водоснабжением.

Мониторинговые каналы сообщили, что областной центр атаковало большое количество дронов.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак заявил, что зафиксированы повреждения:

"Враг в очередной раз атаковал Одессу. В одном из районов поврежден объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. Городские службы проводят обследование прилегающих жилых домов на наличие повреждений".

Также повреждения получил бизнес-центр. По предварительным данным, есть один пострадавший, медики оказывают ему помощь.

По словам Лысака, в настоящее время информация уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Удары РФ по Одессе – другие новости

Напомним, в ночь на 9 февраля армия РФ нанесла по Одессе массированный дронный удар. Тогда произошло попадание в многоэтажный жилой комплекс.

Повреждения получили жилые дома и коммуникации. Возник пожар на крыше многоэтажки, был поврежден газопровод, произошло возгорание легковых автомобилей и нежилого строения, здания фитнес-клуба и остекления окружающих домов.

В результате российской атаки погиб 35-летний мужчина, пострадали два человека, среди которых – 19-летняя девушка.

