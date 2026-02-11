В Хорватии есть малоизвестная 'жемчужина', идеально подходящая для того, чтобы избежать толп туристов

Этот регион кажется совершенно другим миром по сравнению с далматинскими курортами и островами, расположенными южнее.

В Хорватии есть скрытая жемчужина, известная только местным жителям, идеальное место, чтобы избежать толп туристов, посещающих эту страну. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что Истрия - крупнейший полуостров в Адриатическом море. Расположенный в северной части Адриатики между Триестским заливом и заливом Кварнер, он разделен между тремя странами: Хорватией, Словенией и Италией.

В трех часах езды от Вены и всего в 90 минутах от Триеста, этот регион кажется совершенно другим миром по сравнению с далматинскими курортами и островами, расположенными южнее.

Видео дня

Интересно, что Пула - крупнейший из прибрежных городов Истрии, известный своим 2000-летним римским амфитеатром, Сергейской аркой и храмом Августа. Дальше по побережью расположен живописный средневековый город Ровинь с мощеными улочками и красочными венецианскими домами прямо у кромки воды. Вглубь острова находится венецианский город Мотовун, расположенный на вершине холма, с историческими крепостными стенами, галереями, бутиками, гастрономическими лавками и ресторанами. В статье сказано:

"Дальше на юг расположены прекрасные галечные пляжи. Златни-Рат, известный как Золотой мыс, - самый известный, но вдоль побережья разбросано множество скрытых жемчужин".

Неподалеку от южного побережья Истрии находится Национальный парк Бриуни, группа островков с поразительной природной красотой. Первоначально римское поселение, острова позже служили австро-венгерской крепостью, венским курортом и летней резиденцией президента Тито.

Отмечается, что внутри страны расположены холмистые поля и зеленые равнины, где находятся винодельни, оливковые рощи, фруктовые сады, трюфельные леса и средневековые города на вершинах холмов.

Кухня Истрии напоминает итальянскую, хотя влияние ощущается с обеих сторон: итальянская кухня включает в себя некоторые блюда, которые истрийские итальянцы привезли с собой после исхода из Истрии в Далмату. К ним относятся креветки по-бусарски, брюдет, вяленая ветчина и истрийская йота. Такие блюда, как ньокки или ризотто, вероятно, имеют итальянское происхождение, а лепешка фокачча - общее наследие Средиземноморья.

Новости туризма

Опытный путешественник Винисиус Кошта, который живет во Франции и посетил более 100 средневековых городов Европы, назвал пятерку самых увлекательных, которые он готов рекомендовать другим.

Вас также могут заинтересовать новости: