Новая миссия НАТО в Арктике - спектакль для Трампа: угроза России преувеличена, - Politico

Североатлантический альянс спешно усиливает свое присутствие в Арктике, но главная цель этой активности – не военное сдерживание России.

НАТО наращивает свое присутствие в Арктике – шаг, рассчитанный не столько на сдерживание России, сколько на сдерживание президент США Дональда Трампа. Дипломаты и эксперты утверждают, что эти усилия – по большей части "ребрендинг". Их цель – успокоить президента США в ответ на угрозу, которая во многом преувеличена.

Собеседники издания, среди которых были дипломаты НАТО, официальные лица Альянса и военные аналитики, указали на значительный сдвиг внимания НАТО к этому региону, вызванный интенсивным давлением США после угроз Трампа аннексировать Гренландию. Однако этот сдвиг продиктован в первую очередь политикой, а не насущной военной необходимостью, пишет Politico.

НАТО официально позиционирует свою новую миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry) как критически важную. Однако эти дипломатические усилия демонстрируют намерение союзников удержать Вашингтон на своей стороне на фоне опасений, что отказ потакать Трампу в вопросе Гренландии может обернуться катастрофой.

"Перед лицом возросшей военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу нам было крайне важно сделать больше", – заявил журналистам генсек НАТО Марк Рютте.

Фактор Трампа и "гипотетическая" угроза

Угроза Трампа в отношении Гренландии, прозвучавшая в январе, стала переломным моментом для многих европейских стран, укрепив их мнение о США как о постоянно ненадежном союзнике. Этот вопрос нависает над Мюнхенской конференцией по безопасности, где госсекретарь США Марко Рубио встретится со многими лидерами стран-союзниц.

Эксперты утверждают, что любые опасения по поводу безопасности сильно раздуты, так как НАТО более чем способно справиться с Россией в Арктике.

"Я надеюсь, они просто проведут ребрендинг какой-то текущей деятельности. Если же речь идет о большом количестве живой силы, особенно в Гренландии, то это обойдется дорого", – считает профессор-исследователь и эксперт по безопасности в Арктике из Норвежского института международных отношений Карстен Фриис.

Пустая угроза

После неоднократных отказов исключить применение силы для захвата Гренландии, в прошлом месяце президент США наконец отказался от своей кампании по приобретению датской территории. Этому отступлению способствовало обещание Рютте и союзников, что НАТО будет относиться к безопасности в Арктике серьезнее.

Но эксперты по-прежнему глубоко скептичны в отношении военной необходимости такой затеи.

"Я не думаю, у НАТО есть дефицит возможностей в Арктике. США способны перебросить свои силы в Гренландию для защиты Альянса", – заявляет аналитик Центра исследований безопасности в Арктике имени Теда Стивенса Мэтью Хики. По его словам, учитывая способность США перебросить "тысячи" военных в Гренландию с Аляски "в течение 12–24 часов" и опыт, полученный в ходе учений Ice Exercises, "речь идет скорее о коммуникационном разрыве".

Вашингтон ссылается на различные будущие угрозы для арктического острова: огромный ледокольный флот Москвы, гиперзвуковые ракеты, которые однажды могут пролететь над Гренландией незамеченными, растущее сотрудничество РФ и КНР, а также таяние льдов, открывающее пути для подозрительных судов.

Но на практике "угроза не изменилась со времен холодной войны", считает профессор Фриис. Сотрудничество Китая и России в Арктике останется "в значительной степени символическим", считает профессор политологии Арктического университета Норвегии Марк Лантейн. Москва "нервничает" из-за долгосрочных планов Пекина на регион и вряд ли предоставит ему расширенный доступ.

И Россия все еще "значительно уступает" НАТО. С начала полномасштабной войны против Украины Москва потеряла две из трех бригад, дислоцированных на Крайнем Севере. На подготовку их замены уйдет "пять лет или больше". Тем временем Норвегия, Германия, Дания и Великобритания закупают патрульные самолеты Boeing P-8 для лучшего наблюдения за регионом. Швеция и Финляндия вступили в НАТО, еще больше укрепив "арктические мышцы" Альянса.

Полярные проблемы

Изначально миссия "Арктический часовой" переведет существующие учения (например, датские Arctic Endurance в Гренландии) под эгиду Объединенного командования НАТО в Вирджинии. В будущем это может означать отправку самолетов и морских патрулей или создание постоянного командования, пишет СМИ.

На самом деле некоторые дополнительные меры действительно могли бы быть полезны, считает старший научный сотрудник аналитического центра RUSI Сидхарт Каушал: например, развертывание большего числа беспилотных надводных судов для слежения за российскими подлодками и восполнение нехватки операторов сонаров. Но постоянное морское присутствие в Арктике было бы "совершенно излишним" и даже опасным. "Это потенциально ставит суда в очень сложные климатические условия вблизи территории, удерживаемой Россией, где единственная инфраструктура поддержки – российская".

В настоящее время на космической базе Питуффик на севере Гренландии находится около 150 американских военнослужащих. И Дания, и Гренландия подчеркнули, что открыты для размещения дополнительных сил США в рамках существующих договоренностей.

Однако размещение большего количества войск было бы расточительством, говорится в материале.Тем не менее, для некоторых союзников трата денег и техники – это честная сделка ради предотвращения развала Альянса.

Другие новости о Гренландии

Ранее УНИАН сообщал, что Трампу нужна Гренландия по нескольким причинам. К примеру, система противоракетной обороны (ПРО) США была бы непригодной, если бы Гренландия находилась под контролем России или Китая. Поэтому президент США хочет сделать все ради национальной безопасности США.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой. Он якобы выполнил свою задачу по сохранению единства альянса, задачу настолько сложную, что не всегда может гарантировать удовлетворенность всех 32 членов альянса.

