Магнитные бури 12 февраля: ученые рассказали, ждать ли шторма сегодня

В последние дни магнитных бурь на Земле не ожидается.

В последние дни на Земле наблюдается спокойная геомагнитная обстановка без магнитных бурь и такая же ситуация будет и сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, солнечный ветер все еще остается слегка возмущенным, поэтому возможны периоды активности, но в целом ожидается сохранение спокойных геомагнитных условий на протяжении ближайших дней.

Если на Солнце не произойдет новых сильных вспышек, то 13 и 14 февраля магнитных бурь также не будет.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой, вызывая геомагнитные колебания.

Бури классифицируются по шкале от G1 до G5 - от слабых до экстремальных.

Во время сильных событий возможны сбои в работе спутников, навигации и радиосвязи, а также появление полярных сияний. Считается, что у метеочувствительных людей во время магнитных бурь могут быть головные боли, слабость, перепады давления и другие неприятные симптомы.

Вас также могут заинтересовать новости: