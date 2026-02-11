Православный праздник сегодня называют по-народному просто - Алексея.

12 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, а также чудотворную Иверскую икону Божией Матери. В этот день принято обращаться с молитвами о защите, укреплении веры и мире. Какие традиции и приметы связаны с датой, какие есть запреты и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

12 февраля православная церковь вспоминает святителя Алексия, митрополита Киевского и всей Руси (в староцерковном календаре день его памяти будет 25 февраля).

Святитель Алексий жил в XIII-XIV веках. В 11 лет во сне ему было знамение, после которого он начал регулярно посещать богослужения. В 15 лет Алексий принял монашеский постриг и более 20 лет провел в строгом подвижничестве.

Со временем он стал наместником митрополита и пребывал на этой должности в течение 12 лет. В середине XIV века Алексий отправился в Константинополь - там Вселенский патриарх Каллист поставил его митрополитом Киевским.

Святитель Алексий прославился своим даром чудотворения: согласно преданию, он исцелил супругу татарского хана. Всю свою жизнь митрополит заботился о других, занимался благотворительностью, а также основывал храмы и монастыри. После себя он оставил Евангелие, которое сам переписал.

Также 12 февраля по новому церковному календарю чтят память чудотворной Иверской иконы Богородицы.

По церковному преданию, образ написал апостол и евангелист Лука еще при земной жизни Пресвятой Богородицы.

Иверскую икону легко узнать среди других: на щеке Божией Матери, которая держит Младенца Иисуса, видна рана. По преданию, в IX веке икону, которая хранилась в доме у одной вдовы, повредили иконоборцы - один из них ударил образ копьем. В тот же момент из этого места потекла кровь. Святыню удалось спасти - впоследствии Иверская икона Божией Матери оказалась на святой горе Афон.

Также сегодня почитают: святителя Мелетия, архиепископа Антихийского, преподобную Марию, званую Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 12 февраля отмечают Собор трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре, а также о традициях и запретах, связанных с этой датой.

Что можно и чего нельзя делать 12 февраля

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Алексию - просят об исцелении, укреплении веры и помощи в жизненных трудностях. Перед чудотворным образом Иверской Богородицы молятся в тяжелых обстоятельствах, а также просят спасения от болезней, скорби и душевных ран, защиты дома от пожара и несчастий. По народной традиции икону ставят у входа в дом, как оберег от бед и неприятностей.

В народном календаре этот день известен как Алексеев, Алексея. Одна из традиций дня - на стол нужно поставить рыбные блюда, чтобы в доме были здоровье, достаток и удача.

День считается благоприятным для хозяйственных дел - можно делать уборку, избавляться от старых вещей, стирать белье. Также в старину выносили на мороз посевные семена, чтобы "закалить" их - верили, что после этого растения будут крепче и дадут богатый урожай.

В этот день, как и в любой другой, нельзя желать зла, ругаться, обижать других людей и животных, а также поддаваться лени, лгать, проявлять жадность, зависть, месть или отчаиваться.

Что запрещено по народным приметам: ругаться и конфликтовать - иначе в семью могут прийти несчастья, обманывать и преувеличивать, а также начинать новые дела и строить планы – их не удастся реализовать, и усилия окажутся напрасными.

Приметы на 12 февраля - о чем расскажет погода

По приметам дня можно узнать, каким будет март, лето и когда же начнется потепление:

иней на окнах с утра - к перемене погоды;

ветер разыгрался - к бурану;

туман выпал - лето будет дождливым;

звезды кажутся красными - жди метель;

расшумелись воробьи - к потеплению.

Самая яркая примета дня: если на Алексея холодно, то в марте будет тепло.

