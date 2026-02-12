'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 февраля, снизился на 6 копеек и составляет 43,22 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,62 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 12 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек. В отношении евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,21 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,83 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,90 гривни за евро.

