Почти 20 российских генералов были ликвидированы после начала войны в Украине, - СМИ

За все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла убитыми не менее 19 генералов. Об этом пишет The Insider, ссылаясь на анализ открытых данных, а также сообщения российских и украинских источников. Издание отмечает, что не все смерти были официально подтверждены российскими властями.

The Insider пишет, что российские генералы погибали как на фронте, так и в тылу (например, в результате диверсий). Некоторые из них на момент смерти находились в отставке или служили в добровольческих подразделениях и ЧВК.

Первым из генералов армии РФ, убитых после начала полномасштабной войны, был заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Андрей Суховецкий (погиб 28 февраля 2022-го в Черниговской области; вероятно, его застрелил снайпер).

Среди подтверждённых потерь: генералы Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, погибшие в 2022 году. В последующие годы погибли Сергей Горячев, Олег Цоков, Владимир Завадский. Также были убиты начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков.

Последним на данный момент является начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров (ликвидирован 22 декабря 2025-го при взрыве заминированного автомобиля в Москве).

Война в Украине - планы РФ

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что российские захватчики имеют новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя.

Он отметил, что сейчас зимняя погода будет влиять на ситуацию на линии фронта, но дело не только в погоде. В морозную погоду крайне трудно предпринимать какие-либо активные действия.

