'Звездный час': Украина хочет заработать на угрозе иранских дронов, но есть нюанс, – FP

Киев пытается превратить опыт борьбы с дронами Ирана в новый рынок, но сталкивается с нехваткой ресурсов и геополитическими рисками

Украина пытается использовать массированные атаки дронов со стороны Ирана на страны Персидского залива как возможность для продвижения собственных военных технологий и привлечения инвестиций.

Киев уже предлагает партнерам свой уникальный опыт борьбы с беспилотниками, однако путь к крупным контрактам оказывается сложнее, чем ожидалось, пишет Foreign Policy.

Массированные атаки меняют правила игры

Иранские дроны типа Shahed стали главной угрозой для региона. Они дешевле ракет, легко масштабируются и запускаются волнами, перегружая системы ПВО.

Дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш описал ситуацию так:

"Мы видим ракеты, нацеленные на аэропорты, мы видим дроны, нацеленные на многоквартирные дома".

Всего за несколько недель страны региона подверглись тысячам атак, большинство из которых – именно с использованием дронов.

Украина предлагает дешевую альтернативу

В отличие от дорогих систем ПВО, Украина разработала массовые и значительно более дешевые решения для перехвата беспилотников. Именно этот опыт Киев пытается экспортировать.

Президент Владимир Зеленский уже направил специалистов и технологии в страны Ближнего Востока, в частности в Иорданию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

"Опыт Украины в использовании беспилотников становится стратегическим ресурсом", – заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Интерес есть, но соглашения под вопросом

Страны Персидского залива демонстрируют заинтересованность в украинских технологиях. В частности, компании из Саудовской Аравии и энергетический гигант Aramco ведут переговоры о возможных закупках.

В то же время часть украинских компаний отрицает участие в переговорах, а официальных соглашений пока не заключено.

Что мешает Украине:

нехватка инструкторов и ресурсов из-за войны с Россией;

сложность быстрого развертывания систем за рубежом;

политические риски и осторожность стран региона;

конкуренция со стороны США и европейских компаний;

Отдельным фактором является позиция Дональда Трампа, который заявил:

"Нам не нужна их помощь в защите от беспилотников".

Политика и конкуренция

Страны Персидского залива вынуждены балансировать между различными партнерами – США, Украиной и даже Россией. Кроме того, у них уже есть альтернативы в виде американских и европейских систем.

Недавно США одобрили продажу оружия странам региона на сумму более 15 млрд долларов, что может уменьшить пространство для украинских решений.

Несмотря на большой интерес к украинскому опыту, эксперты предупреждают, что шанс может быть краткосрочным.

"Это мог бы быть звездный час Киева. Но эта возможность может оказаться менее достижимой, чем кажется. Эксперты предупреждают, что технические ограничения, а также политические и стратегические проблемы могут затормозить этот процесс", – говорится в анализе.

Борьба с иранскими дронами

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что Дональд Трамп отказался от украинских дронов, президент Украины Владимир Зеленский все же отправил группу из 201 специалиста по запросу Центрального командования США в Персидский залив, чтобы те научили американцев противодействовать дронам-камикадзе "Шахед". Украинцы были поражены тем, как армия США борется с дронами.

Кроме того, СМИ пишут, что операция "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке обнажила критическую уязвимость американской армии перед дешевыми беспилотными технологиями. Несмотря на технологическое превосходство США, массовое использование Ираном "шахедов" создает опасный экономический и стратегический перекос.

