The Economist: Война с Ираном ослабляет Трампа, он не переносит поражения

Затянувшаяся война с Ираном подрывает позиции Трампа и может спровоцировать ещё более жесткие меры как в США, так и во всем мире.

Война против Ирана может серьезно подорвать позиции президента США Дональда Трампа и сделать его политику еще более жесткой. Об этом пишет The Economist в материале "Операция Слепая ярость".

Аналитики считают нынешнюю войну одним из самых опасных вызовов для Трампа.

"Трудно представить себе кризис, более точно спланированный для того, чтобы перехватить траекторию его президентства, чем его необдуманная, опрометчивая война против Ирана", – пишет издание.

Даже короткий конфликт изменит политический курс, а затяжной – "может привести к его краху".

Иран держит инициативу

Несмотря на заявления Трампа о "победе", ситуация далека от завершения. Иран сохраняет военный потенциал и оказывает давление на глобальную экономику. Издание пишет:

"В любом случае время на стороне Ирана".

Тегеран атакует судоходство и энергетическую инфраструктуру, влияя на цены на нефть, и в то же время располагает ресурсами для продолжения войны.

Союзники больше не слушают

Влияние Трампа на международной арене ослабевает. Союзники по НАТО не поддержали его жесткие требования.

"Мировые лидеры уже привыкли к жесткой манере Трампа и теперь учатся сопротивляться ему", – подчеркивает издание.

Вместо этого Иран начинает использовать Ормузский пролив как инструмент давления и торговли. И это срабатывает.

Война бьет и по внутренней политике США. Рост цен на топливо, потери среди военных и экономические риски подрывают поддержку президента.

Даже среди сторонников движения MAGA звучат обвинения в "предательстве", в частности со стороны лояльного к Трампу журналиста Такера Карлсона.

"Слабый президент – опаснее"

Журнал предупреждает о рисках радикализации действий Трампа:

"Более слабый президент может стать более опасным".

По словам авторов материала, республиканцы рискуют потерять контроль над Конгрессом, что еще больше ограничит влияние Трампа. В случае затягивания войны Трамп может искать "победу" в других регионах или прибегнуть к более жестким действиям. Издание отмечает:

"Трудно представить, как Трамп может одержать победу в Иране… Предупреждаем: он очень плохо переносит поражения".

Аналитики допускают как внешнеполитические шаги – давление на союзников или пересмотр альянсов, – так и внутренние решения, включая давление на СМИ или политических оппонентов.

Энергетические рынки, судоходство и глобальная экономика еще долго будут ощущать последствия конфликта, отмечает издание. Даже окончание войны не означает быстрого восстановления.

"Цены могут оставаться высокими в течение нескольких месяцев. Каждый день… ослабляет позиции президента", – добавили аналитики

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты резко ускорили переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне обострения противостояния с Ираном. Речь идет о тысячах морских пехотинцев, моряков и сразу нескольких десантных кораблях, способных вести боевые действия и проводить высадки на побережье.

По данным источников, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты отправляются с западного побережья США раньше запланированного срока. В состав группы входят также USS Portland и USS Comstock.

