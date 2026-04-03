'Сорвать куш': Трамп анонсировал нефтяной 'фонтан' для всего мира

Президент США обещает в ближайшее время разблокировать Ормузский пролив.

США нужно еще немного времени, чтобы разблокировать Ормузский пролив и возобновить поток нефти из региона. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

"С небольшим дополнительным временем мы можем легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и сорвать куш. Это было бы "фонтаном" для мира", – написал Трамп.

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Трамп заявил, что США ведут основательные переговоры с Ираном с "правильными людьми", не уточняя деталей. По его словам, Иран в качестве жеста доброй воли разрешил пройти нескольким нефтяным танкерам через Ормузский пролив, что он расценивает как сигнал готовности к договоренностям. Однако подтверждений этому никто так и не увидел.

Из-за невозможности экспортировать собственную нефть ОАЭ готовы поддержать США и союзников в силовом открытии Ормузского пролива, призывая к созданию международной коалиции. Эмираты рассматривают как прямое военное участие, так и вспомогательные роли (в частности, разминирование), одновременно настаивая на более жесткой политике в отношении Ирана. Другие страны Персидского залива также считают военное вмешательство все более оправданным, даже несмотря на риск расширения конфликта.

