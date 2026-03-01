США заявили о потоплении иранского корвета 'Джамаран' в Оманском заливе

США призвали Иран сложить оружие.

В США заявили, что в Оманском заливе был поражен иранский военный корабль класса корвет - "Джамаран". Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

"Иранский корвет класса "Джамаран" был поражен американскими войсками в начале операции "Эпическая ярость". В настоящее время корабль тонет на дне Оманского залива у причала Чах-Бахар. Как сказал президент, члены иранских вооруженных сил, КСИР и полиции "должны сложить оружие". Покиньте корабль", - говорится в сообщении.

Как пишет Al Jazeera, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не планирует закрывать Ормузский пролив. Через него проходит около 25-30% мировой нефти.

Видео дня

Кроме того, Аракчи высказался о гибели правителя Ирана аятолла Али Хоссейни Хаменеи. Он заверил, что государственные институты функционируют должным образом.

Также глава МИД Ирана сказал журналистам, что США и Израиль не смогут сменить режим в его стране. По его словам, ликвидация Хаменеи не поможет этому.

Иран назначил временного Верховного лидера после смерти Хаменеи

Напомним, что после гибели правителя Ирана аятолла Али Хоссейни Хаменеи Тегеран назначил аятоллу Алирезу Арафи временно исполняющим обязанности верховного лидера страны. Он был назначен членом временного совета, ответственным за исполнение обязанностей Верховного лидера во время переходного периода.

Отмечается, что временный совет, в состав которого также войдут президент и глава судебной власти, будет руководить страной до тех пор, пока Ассамблея экспертов "как можно скорее не изберет постоянного лидера".

Вас также могут заинтересовать новости: