Как война в Иране повлияла на Путина: немецкий аналитик раскрыл все плюсы и минусы

Путин не будет поддерживать Иран военной силой, поскольку для него приоритетом остается Украина.

Ситуация с Ираном одновременно создает проблемы для российского диктатора Владимира Путина и играет ему на руку в войне против Украины.

Об этом сказал военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в интервью BILD.

Чего боится Путин

По словам Масалы, хотя Кремль и рискует потерять важного партнера, он не готов напрямую вмешаться в ситуацию.

Военный аналитик считает, что Путин не будет поддерживать Иран военной силой, поскольку для него приоритетом остается Украина. А прямое участие в конфликте на Ближнем Востоке могло бы привести к резкому ухудшению отношений с президентом США Дональдом Трампом и осложнить переговоры по Украине.

Российское оружие в Иране

Также Масала рассказал, что поставленные Ирану российские системы ПВО С-400 не проявили себя, поскольку США и Израиль добились полного господства в воздухе. К тому же российские комплексы практически не участвуют в отражении воздушных ударов по Ирану.

Как ситуация в Иране может сказаться на России

Масала допустил, что возможное ослабление Ирана может ударить по самой России, имея ввиду вооружение. Масала напомнил, что Тегеран поставлял Москве боеприпасы и вооружение, включая миллионы артснарядов, для войны против Украины.

Не говоря уже о "Шахедах", производство которых россияне наладили у себя.

Три выгоды для Кремля

Военный эксперт одновременно указал и на выгоды, котрые может получить Кремль.

В частности, рост цен на нефть и газ из-за нестабильности вокруг Ирана увеличивает доходы бюджета России.

Кроме того, использование систем ПВО США и союзников на Ближнем Востоке может сократить объемы вооружений, которые будут доступны Украине.

И в-третьих, Масала отметил политический эффект. Он заключается в том, что внимание Запада перекинулось на Иран, тогда как поддержка Украины в основном зависит от беспрерывного присутствия темы войны в международной повестке.

Ситуация на Ближнем Востоке

3 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что удары СШИ и Израиля по Ирану были необходимы, поскольку без них наращивание иранского ядерного потенциала через несколько месяцев стало бы "неуязвимым".

Он рассказал, что после ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, иранские военные и специалисты начали строительство новых объектов, включая "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

А вчера глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп знает о контактах между Россией и Ираном и предоставлении россиянами разведданных для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

