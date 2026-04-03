Истребитель США сбит над Ираном, одного пилота спасли, – СМИ

Иранцы заявили о сбитом F-35, но обломки, показанные на фотографиях, не соответствуют этому типу самолета.

США потеряли истребитель над Ираном. Вероятно, он был сбит. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как отмечает издание, чиновник, говоривший на условиях анонимности, не предоставил никаких подробностей об инциденте. Пентагон и Центральное командование США пока не ответили на запросы о комментариях.

Ранее в ходе текущей войны уже случались эпизоды, когда американские военные самолеты уничтожались на аэродромах или получали повреждения в небе над Ираном. Однако этот случай – первый, когда американский военный самолет был сбит над иранской территорией и не смог вернуться на базу.

Между тем иранские СМИ сообщают, что якобы был сбит истребитель-"невидимка" F-35.

"Истребитель F-35 был уничтожен в небе над центральным Ираном новой усовершенствованной системой обороны Воздушно-космических сил КСИР (Корпуса стражей исламской революции – УНИАН). Истребитель-нарушитель был полностью уничтожен и разбился", – в частности, сообщает иранское агентство Tasnim и публикует обломки, которые заявлены как остатки истребителя.

По данным издания, пилот успел катапультироваться и якобы попал в плен к КСИР. Иранцы также утверждают, что попытки американцев спасти и эвакуировать пилота якобы не увенчались успехом. Сообщается, что в спасательно-поисковой операции участвовали вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules.

В Сети действительно распространяется видео, снятое где-то над Ираном, где зафиксирован пролет пары вертолетов и самолета Hercules. Однако пока не ясно, является ли видео подлинным.

Между тем OSINT-сообщество по опубликованным КВИР фото определило, что обломки принадлежат не F-35, а F-15E Strike Eagle. Этот самолет имеет двух членов экипажа.

F-15E Strike Eagle – уже довольно старый самолет: разработан в середине 1980-х годов на базе еще более старого F-15. Его ценность и технические характеристики несопоставимы с F-35, который приняли на вооружение только в 2000-х годах.

Обновлено в 19:30. Как пишет издание Axios со ссылкой на израильского чиновника и еще один неназванный источник, один из двух членов экипажа сбитого истребителя был найден и спасен спецподразделением США, а поиски второго продолжаются.

Сообщается, что иранцы также пытаются найти американских пилотов. Власти даже попросили гражданское население в этом районе присоединиться к поискам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила Axios, что "президент был проинформирован" об этой ситуации.

Axios также подтверждает, что сбитый самолет – это именно F-15, а не F-35, как утверждали иранцы.

