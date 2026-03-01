От ядерной сделки до нищеты: FT раскрыло детали 37-летнего правления Али Хаменеи в Иране

Смерть Али Хаменеи знаменует собой финал целой эпохи, определившей облик Ближнего Востока на десятилетия вперед.

Когда Али Хаменеи был выдвинут высокопоставленными священнослужителями на замену аятолле Рухолле Хомейни на посту верховного лидера Ирана в 1989 году, он настаивал на том, что его квалификация недостаточна.

Тем не менее, Хаменеи стал одним из самых долгоправящих лидеров в современной истории Ирана, а его первоначальная скромность позже сменилась нежеланием отказываться от власти и опорой на сторонников жесткой линии для ее удержания, пишет Financial Times. В итоге он умер в возрасте 86 лет после последних ударов США и Израиля. У Хаменеи остались жена, четверо сыновей-священнослужителей, две дочери и как минимум дюжина внуков.

Определяющей чертой его 37-летнего правления была внешняя политика Ирана, построенная на враждебности по отношению к США и Израилю, которая достигла такой интенсивности, что один политик-реформатор назвал ее "стержневой идентичностью" режима.

Видео дня

Путь из Мешхеда - становление лидера

Али Хаменеи родился в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана 19 апреля 1939 года. Он вырос в уважаемой, но бедной семье священнослужителя. Он рассказывал, что они жили "простой" жизнью в рабочем квартале, деля одну комнату и сырой подвал, и переживали ночи, когда "не было ужина".

В 19 лет он поступил в семинарию Кума, обучаясь у высокопоставленных клириков, включая Хомейни. В 25 лет он вернулся в Мешхед и начал проводить собрания, на которых цитировал Коран для обоснования политического ислама. Его речи против шаха и в поддержку Хомейни привели как минимум к девяти периодам тюремного заключения и внутренней ссылки в неблагополучные районы. Там он стремился помогать бедным и жертвам стихийных бедствий, собирая пожертвования.

Хаменеи постепенно приобрел репутацию авангардного священнослужителя, нарушая табу своими интересами в музыке и современной персидской поэзии, вождением "Фольксвагена" и курением трубки.

До самой смерти он сохранял живой интерес к искусству и культуре. Он читал иностранные и иранские романы и исторические труды, смотрел мировые фильмы. Его интеллект вызывал уважение даже у оппонентов, которые признавали, что он был культурным, знающим и начитанным человеком. Критики, однако, сетовали на его жесткость, когда он отказывался позволить другим иранцам делать свой собственный культурный выбор.

"До революции Хаменеи был известен в Мешхеде как революционер с современной тенденцией к религиозному интеллектуализму. После революции, однако, он встал на сторону более консервативных, традиционных сил и дистанцировался от умеренных фигур", – заявил Мохаммад Али Абтахи, священнослужитель из того же города и бывший вице-президент.

Некоторые сторонние наблюдатели считали его даже более политически жестким, чем его предшественник Хомейни. Хаменеи продвигал "исламский образ жизни", выступая за ранние браки, многодетные семьи и обязательное ношение покрывал для женщин. Но под давлением после движения "Женщина, Жизнь, Свобода" в 2022 году он не препятствовал президенту Масуду Пезешкиану в его отказе принудительно внедрять обязательный хиджаб на улицах.

Когда Хаменеи переехал в Тегеран незадолго до революции 1979 года, он находился в тени других клириков, таких как Акбар Хашеми Рафсанджани. Одаренный оратор и проницательный политик, Хаменеи завоевал доверие Хомейни, который описывал его как "одну из уникальных фигур, подобных солнцу, излучающему свет".

Проработав заместителем министра обороны, исполняющим обязанности главы Революционной гвардии и членом парламента, он был избран президентом в 1981 году – всего через три месяца после того, как пережил покушение со стороны оппозиционной группировки "Муджахедин-е Хальк", в результате которого его правая рука была парализована.

Его первым серьезным испытанием на посту верховного лидера стал 1997 год, когда Мохаммад Хатами, клирик-реформатор, выиграл президентские выборы, пообещав политические реформы и улучшение международных отношений. Напряженность между Хатами, прослужившим до 2005 года, и Хаменеи как верховным лидером спровоцировала ожесточенную внутреннюю борьбу внутри режима. Сторонники жесткой линии победили, после чего последовали репрессии против реформаторов, включая запреты на выдвижение кандидатур на государственные должности.

"Враг" и ядерная сделка

Его взгляд на "врага" частично сформировался во время войны 1980-х годов между Ираком, поддерживаемым Западом и странами Персидского залива, и Ираном, в ходе которой он появлялся в военной форме на линии фронта.

Придя к власти в Тегеране, он взращивал региональных прокси, укрепляя группировки боевиков, используя конфликты и дестабилизируя регион в попытке сдержать иностранную агрессию против Ирана. Он публично хвастался финансовой и военной поддержкой ливанских, сирийских, палестинских, иракских и йеменских ополчений.

По мере того как он проводил свою жесткую политику, росла международная обеспоенность по поводу ядерной программы Ирана и риска разработки страной ядерного оружия вместе с баллистическими ракетами. Хаменеи проявил "героическую гибкость" – по его собственным словам – согласившись на ядерное соглашение Ирана 2015 года с мировыми державами, обменяв почти полное закрытие "мирной" программы на снятие санкций.

Когда президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел Вашингтон из сделки, несмотря на соблюдение ее условий Ираном, сославшись на финансирование Тегераном "терроризма", Хаменеи увидел в этом подтверждение своего давнего убеждения в том, что США нельзя доверять. "Проблема США не в ядерной программе или ракетах. Скорее, они хотят подорвать нашу базу власти", – сказал он тогда.

Экономический упадок и социальный раскол

Последовали новые санкции США, которые тяжелым бременем легли на жизнь иранцев, лишив страну нефтедолларов и доступа к международной финансовой системе, пишет СМИ.

Хаменеи в основном винил президентов Ирана, избираемых каждые четыре года, в экономических неудачах страны, утверждая, что нужно делать больше для укрепления самодостаточности, хотя сам был окончательным лицом, принимающим решения по всем ключевым направлениям политики. Один из его родственников сказал: "Он всегда был против притока иностранных инвестиций в страну из опасения иностранного влияния".

Но низкий рост экономики и высокая инфляция наряду с политическими и социальными репрессиями разжигали недовольство и толкали многих за черту бедности. На момент его смерти по меньшей мере треть из 90-миллионного населения страны живет в нищете, пишет СМИ.

Протесты и потеря регионального влияния

Его правление создало пропасть между режимом и общественностью, и он все чаще олицетворял собой стареющую теократию, оторванную от реальности, упрямую и сопротивляющуюся значимым изменениям. В результате протесты становились все более частыми и жестокими, а сам Хаменеи стал их главной мишенью. Антирежимные протесты 2009, 2017, 2019, 2022 и 2026 годов унесли тысячи жизней и проходили под лозунгами "Смерть Хаменеи", причем каждый новый раунд беспорядков еще больше подрывал легитимность его правления.

В начале 2026 года, пытаясь оправдать самое смертоносное подавление протестов, когда силы безопасности убили тысячи демонстрантов, он вспомнил историю страны, заявив, что сотни тысяч "самых благородных людей" отдали свои жизни за выживание режима.

Тем не менее, с начала 2020-х годов нация, считавшая себя важной ближневосточной державой под руководством Хаменеи, постепенно теряла свое региональное влияние по мере обострения напряженности с США.

Ставка на выживание

Выживание Исламской Республики оставалось его приоритетной задачей. Шагом, который отличал его от предшественника, стало возвышение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до статуса самого могущественного института страны – в военном, политическом и экономическом плане. Это ослабило традиционные столпы иранского общества, такие как духовенство и деловое сообщество в лице базара, которые помогли Хомейни одержать победу над шахом в 1979 году.

К моменту его смерти основной лояльной ему силой были "Стражи", в то время как многие социальные и политические фракции оказались отчуждены, а экономика лежала в руинах, несмотря на то, что страна потратила сотни миллиардов долларов на его знаковые политические инициативы.

Один западный дипломат сказал, что Хаменеи руководил политической системой, которая была связана скорее с торговлей, чем с инвестициями. "Они проторговали богатство страны", – сказал дипломат.

Другие новости об ударах по Ирану

Ранее УНИАН сообщал, что Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал "самый жестокий ответ" в истории. Иранские государственные СМИ подтвердили его смерть в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели в результате совместных ударов по его режиму.

Трамп же призывает иранцев восстать. Несмотря на сообщения о вероятной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, перспектива того, что иранцы воспользуются этим моментом для свержения режима, является опасной. На улицах Ирана до сих пор присутствует полиция и войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Вас также могут заинтересовать новости: