Заявления США о победе в Иране не соответствуют действительности, – Politico

Ключевые цели военной кампании США против Ирана не достигнуты.

В Иране сохраняется режим сторонников жесткой линии и возможность контролировать прохождение судов через Ормузский пролив. Запасы высокообогащенного урана остаются в руках иранского режима.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о победе в своей военной кампании против Ирана почти ровно через 24 часа после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Но на стратегическом уровне это выглядит иначе, пишет Politico.

Американские силы доминировали в тактике, потопив иранский флот, подорвав его способности по производству баллистических ракет и дронов, и уничтожив большую часть его противовоздушной обороны.

Видео дня

Тем не менее, сторонники жесткой линии, которые управляют Ираном последние 47 лет, до сих пор остаются у власти.

Кроме того, Иран по-прежнему обладает собственными запасами высокообогащенного урана. А это была одна из ключевых причин, по которой Трамп начал войну. И Тегеран может выдвигать претензии на вновь обретенное господство над Ормузским проливом, что представляет собой растущую угрозу для мировых энергетических рынков.

Хотя в эти выходные в Пакистане начинаются переговоры об окончательном прекращении конфликта, война подтвердила региональную значимость Ирана, в том числе его способность наносить ракетные и дронные удары по соседним странам и причинять экономический и политический ущерб своим противникам.

Один чиновник из оборонной отрасли отметил, что не знает, как можно сделать так, чтобы "джинн вернулся в бутылку без переосмысления Соединенными Штатами наших стратегических целей". "Я не могу представить, что США могут предложить или чем угрожать Ирану на данном этапе, чтобы это могло привести к удовлетворительному результату", – считает он.

В то же время министр войны Пит Хэгсет в среду отстаивал нарратив о полном успехе, считая перечень достижений США "исторической и ошеломляющей победой" с достижением "каждой цели". Но он также пообещал сохранить американские войска в регионе, чтобы обеспечить соблюдение Тегераном условий прекращения огня. Этот шаг может подвергнуть американские войска риску дальнейших атак.

Некоторые дипломаты и представители оборонного ведомства скептически отнеслись к заявлениям главы Пентагона.

"Объявление победы со словами, что он еще немного будет атаковать Иран, выглядит как поражение", – считает один азиатский дипломат. Для Ирана "не проиграть – это не то же самое, что победить".

В Пентагоне некоторые не согласны с утверждениями Хегсета, что иранский режим во главе с Моджтабой Хомейни, сыном убитого верховного лидера Али Хомейни, начнет сотрудничать с США.

"Президент Соединенных Штатов прав в том, что мы в значительной степени уничтожили военно-морской флот и большую часть, но, очевидно, не все их баллистические и дронные возможности. Но это на самом деле ничего не изменит. Если, конечно, не произойдет крупное восстание внутри Ирана... но я не вижу, чтобы это произошло", – считает представитель министерства обороны.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, президент Трамп и министр обороны Хегсет правы в том, что Соединенные Штаты "в военном отношении достигли или превысили все наши цели операции "Эпическая ярость". По ее словам, Трамп оптимистично настроен в отношении того, что предстоящие переговоры "приведут к долгосрочному миру в регионе".

Но некоторые сторонники Трампа не соглашались, что это была каким-то образом победа.

"Существует глубокий парадокс. Если вы не готовы пойти на тотальную войну, а мы явно этого не делаем, тогда атаки [на Иран] в конечном итоге усиливают влияние этого ужасного режима. Они знают, что Трамп отчаянно стремится к выходу. И они извлекут свою выгоду, даже несмотря на то, что мы нанесли им удары", – убежден союзник Трампа, приближенный к Белому дому.

В частности, первоначальные предложения Ирана по прекращению войны, согласно "плану из 10 пунктов", могут закрепить несколько элементов, которые "трудно проглотить", включая полномочия Тегерана взимать плату в размере 2 миллионов долларов за корабли, проходящие через Ормузский пролив.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил в среду, что "наши руки остаются на спусковом крючке", если мирные переговоры провалятся.

Что этому предшествовало

8 апреля Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана приостановить атаки на Иран на две недели.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух недель будет возможен "при условии координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений".

При этом Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн заявили о ракетных и дронных атаках на их территорию, несмотря на договоренность США и Ирана о двухнедельном перемирии.

