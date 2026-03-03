Главными победителями нынешней ситуации выглядят Израиль и Россия. Первый - из-за разрушения иранской экономики и объединения всего арабского мира против Ирана. Второй - из-за роста цен на нефть.

Логика действий руководства Ирана очень проста: сохранить режим. Венесуэльский сценарий выглядит сейчас почти фантастическим. В отличие от Венесуэлы, иранский режим был и остается чрезмерно идеологизированным, а правящая верхушка во многом верила и верит в свою идеологию. Без внешнего вмешательства (речь о наземной операции и свержении режима с массовыми последующими чистками) сейчас представить себе падение режима довольно сложно. А следовательно, можно говорить, что те, кто принимал решение о короткой войне, либо исходили из ложных разведданных, либо руководствовались волюнтаристскими мотивами.

Президент США Дональд Трамп имеет три ключевых варианта:

Видео дня

в течение месяца сломить режим благодаря авиаударам (вероятность низкая);

в течение месяца уничтожить львиную долю экономического потенциала Ирана и объявить победу, правда, иранский режим также объявит свою победу (пока что это - наиболее вероятный вариант, несмотря на политические риски, как внутренние в США, так и имиджевые в целом);

начать наземную операцию (этот вариант будет принят в том случае, если военное командование и армия заверит Трампа, что война будет короткой).

Эта война была начата Трампом по трем основным причинам: получить контроль над нефтегазовой отраслью Ирана, благодаря этому выйти с сильной позиции на переговоры с Китаем и для улучшения политического рейтинга. Для решения этих вопросов нужен либо первый, либо третий варианты. И здесь нужно еще раз подчеркнуть: на кону стоит как имидж США на Ближнем Востоке, так и в этой части мира в целом.

Отдельно стоит обратить внимание, что Китай также не смог надавить на Иран в вопросе Ормузского пролива и ударов по нефтегазовой инфраструктуре монархий Персидского залива.

Иран, безусловно, превращает себя в изгоя, но пока ни Россия, ни Китай не будут рвать отношения. Оба считают, что смогут сыграть в игру "посредник". И пока выглядит так, что больше вариантов стать посредником есть у Китая (опять-таки, если США пойдут по второму сценарию).

Украинско-российские переговоры при этом, похоже, зашли в тупик. Наш вчерашний удар по Новороссийску - косвенное тому подтверждение. Итак, вероятность каких-либо прорывов в ближайшее время практически нулевая. При этом роль США в этих переговорах напрямую будет зависеть от окончания войны в Иране. А также стоит следить за тем, появится ли Китай в иранском треке. Его появление там практически на 100% гарантирует его появление и в наших переговорах.