Испания закрыла свое воздушное пространство для военной авиации США, - СМИ

В течение нескольких дней после начала войны более десятка американских самолетов покинули базы Рота и Морон.

Испания запретила пролет над своей территорией любым военным самолетам, связанным с войной США и Израиля против Ирана, сообщает Newsweek.

Как отмечается, Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских самолетов, размещенных в других странах, в частности в Великобритании, сообщила в понедельник испанская газета El País со ссылкой на военные источники. Ранее страна уже запретила Вашингтону использовать две ключевые авиабазы на юге Испании.

Левоцентристский премьер-министр Испании Педро Санчес с начала войны 28 февраля открыто осуждает удары США и Израиля по Ирану. Конфликт вызвал более месяца ответных атак Ирана по всему Ближнему Востоку, в то время как американские и израильские войска продолжают наносить удары по стране. Санчес назвал этот конфликт "незаконной войной".

Испанские чиновники оперативно заявили, что США не смогут использовать совместные базы Рота и Морон вблизи южных городов Кадис и Севилья для ударов по Ирану, тогда как данные отслеживания полетов показали, что в течение нескольких дней после начала войны более десятка американских самолетов покинули эти объекты.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, по данным CNN, Пакистан заявил о готовности выступить хозяином и посредником в переговорах между США и Ираном "в ближайшие дни".

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар после четырехсторонней встречи в столице Пакистана - городе Исламабад - с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта. Встреча была посвящена деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке.

