'Клубничная Луна' скоро появится над Землей: когда ее можно будет увидеть

Июньское полнолуние станет одним из самых маленьких в 2026 году, но будет казаться огромным из-за оптической иллюзии.

Полную"Клубничную Луну" можно будет наблюдать в ночь на 29 июня 2026 года. Астрономы называют ее особенной сразу по нескольким причинам: это будет первая полная Луна лета на Северном полушарии, одна из самых низких над горизонтом в году и вторая по величине полная Луна 2026 года, пишет Forbes.

Своей полной фазы спутник Земли достигнет 29 июня в 19:58 по восточноамериканскому времени. Лучшим моментом для наблюдения станет не пик полнолуния, а восход Луны вечером, когда она появится низко над юго-восточным горизонтом.

Астрономы объясняют, что это полнолуние является так называемым "микролунием". Это происходит, когда полнолуние наступает вблизи апогея – точки орбиты, где Луна находится дальше всего от Земли. В результате она выглядит примерно на 12–14% меньше и тусклее, чем обычно.

Видео дня

Название "Клубничная Луна" не связано с цветом спутника. Оно происходит от традиционного сезона сбора клубники. В некоторых культурах июньскую полнолуние также называли "Луной зеленой кукурузы", "Горячей Луной" или "Луной спелых ягод".

Несмотря на статус микролуны, во время восхода она может казаться неестественно большой. Причина – так называемая "иллюзия Луны". По данным NASA, человеческий мозг воспринимает Луну больше у горизонта из-за наличия зданий, деревьев и других объектов для сравнения масштаба.

Еще одной особенностью станет очень низкое положение полной Луны над горизонтом. Из-за близости к летнему солнцестоянию спутник будет проходить низкой дугой по небу и может приобретать теплые желтые или оранжевые оттенки.

Следующее полнолуние после "Полумесяца" ожидается 29 июля 2026 года – это будет так называемый "Олений месяц" или "Buck Moon".

Вас также могут заинтересовать новости: