В США продают чудо-дом из автомобильных шин и бутылок: как он выглядит

Владельцы почти три года собственными силами строили жилье.

В штате Колорадо выставлен на продажу уникальный экологичный дом, построенный практически полностью из переработанных материалов и глины. За этот необычный объект недвижимости новым владельцам придется выложить солидную сумму в 1,3 миллиона долларов, сообщает Realtor.com.

Удивительное сооружение появилось еще в 1997 году в районе Блэк Форест в Колорадо-Спрингс. Владельцы рассказали, что работали над домом почти три года и самостоятельно выполнили около 90% всех работ.

Для строительства использовали более 1 500 старых автомобильных шин, а также глину, стеклянные бутылки и алюминиевые банки. Сейчас необычный дом расположен на просторном участке площадью 2,7 гектара среди густых деревьев.

Снаружи экодом привлекает внимание своими округлыми формами и огромными окнами. По имеющимся данным, внутри комнат архитекторы обустроили 12 мандал, а у входа установили уютный водный элемент. Всего в доме четыре спальни, настоящий глиняный пол и деревянные потолки.

Как отметила агент по продажам Дженнифер Браун, атмосфера внутри напоминает современный дом на дереве.

Особенностью экологичного жилья является его способность самостоятельно поддерживать комфортную температуру около 18 градусов в течение всего года. Для этого в здании использовали активные и пассивные солнечные системы, а на крыше установили специальное резиновое покрытие.

Кроме того, по словам агента, все окна оборудованы датчиками дождя. Благодаря этому они могут автоматически открываться и закрываться в зависимости от погоды.

