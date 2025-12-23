В Чехии сорвали визит министра обороны страны в Украину, - СМИ

Согласно договору коалиционных партий за внешнюю политику отвечает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение украинского коллеги Дениса Шмыгаля посетить Украину, сообщает Novinky.

Издание отмечает, что эту новость сообщил спикер Палаты депутатов Чехии, лидер правопопулистской партии SPD Томио Окамура в понедельник, 22 декабря.

После заседания чешской правительственной коалиции Окамура заявил, что бывший глава Генштаба Чехии, назначенный по квоте его партии Яромир Зуна не планирует совершать визит в Украину.

"Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил", - сказал Окамура.

На вопрос, по какой причине было отклонено приглашение, он ответил, что согласно соглашению коалиционных партий за внешнюю политику отвечает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Добавляется, что Окамура также в очередной раз подчеркнул, что SPD отказывается финансировать закупку оружия для Украины из чешского бюджета. Более того, Министерство обороны Чехии должно подать документы о прекращении своей роли в так называемой "снарядной инициативе".

Помощь Украине со стороны Чехии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Совет безопасности Чехии 7 января 2026 года обсудит будущее программы по поставке Украине артиллерийских боеприпасов. Это была инициатива Чехии, которая предусматривает за средства доноров, в частности, стран Запада, покупать боеприпасы по всему миру, которые затем доставляют в Украину. Примечательно, что президент Чехии Петр Павел высоко оценил эту программу, как и Украина и союзники Чехии по НАТО. Премьер-министр Чехии Бабиш отметил, что инициатива была положительной, но он добавил, что неизвестно, не было ли коррупции.

Также мы писали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна могла бы поддержать идею использования замороженных российских активов в Европе на помощь Украине. Однако Бабиш отметил, что также следует учесть опасения Бельгии. Он не исключает, что использование этих активов приведет к срыву мирных переговоров со стороны Москвы. Поэтому, по мнению премьера Чехии, лучше было бы привлечь заемные средства на финансовых рынках.

