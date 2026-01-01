Путин в новогоднем обращении не упомянул о переговорах и убеждал в 'победе' РФ

Правитель РФ снова оправдал войну против Украины, призвал россиян поддерживать боевые действия и ни разу не упомянул о возможности переговоров.

В своем новогоднем обращении, которое длилось 3 минуты 20 секунд, правитель РФ Владимир Путин значительную часть речи посвятил участникам так называемой "специальной военной операции" - так в Кремле называют полномасштабную войну против Украины, пишет Reuters.

Путин традиционно пытался представить агрессию как "борьбу за справедливость", заявив, что российские войска, воюющие на территории суверенного государства, якобы "защищают правду".

"Вы взяли на себя ответственность бороться за родную землю, за правду и справедливость. Мы верим в вас и нашу победу", - заявил Путин.

Он также говорил о "всенародной поддержке" войны и уверял, что все россияне "мысленно вместе с солдатами", называя страну "одной большой семьей".

В то же время в обращении не прозвучало ни одного упоминания о возможных мирных переговорах, что свидетельствует о настрое Кремля продолжать войну и в дальнейшем.

"Идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России", - сказал Путин, завершая речь.

Новогодняя речь - о чем говорил Зеленский

Как сообщал УНИАН, в новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина прилагает все усилия, чтобы добиться мира, но не любой ценой. Именно поэтому переговоры едут тяжело.

Также он заявил, что новая "Будапештская бумажка Украину не устроит". По мнению украинского лидера, слабое соглашение только подпитает войну, поэтому он стремится достичь длительного мира.

