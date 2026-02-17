Аналитик отмечает, что, напротив, глава российской военной разведки Игорь Костюков мог бы добиться прогресса с представителем Украины Кириллом Будановым.

Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил помощник президента Владимир Мединский, который ранее уже использовал заявления об истории как предлог для российского вторжения в Украину.

По мнению аналитика Sky News Майкла Кларке, решение России вернуть Мединского в состав делегации свидетельствует о том, что Путин "не хочет ничего добиться" на сегодняшних мирных переговорах.

Кларке называет Мединского "мерзким типом", у которого "сумасшедшее представление о российской истории", и он любит "читать всем лекции" на эту тему.

"Он ругается матом, раздражает людей, злит их. Он фактически нападает на них лично, потому что его цель – заставить их уйти и сказать, что переговоры провалились, потому что они сами от них отказались… Он действительно мерзкий тип, и тот факт, что они отправляют Мединского, указывает на то, что они не хотят ничего добиться", - считает Кларке.

В противоположность этому, по его словам, глава российской военной разведки Игорь Костюков "знает все детали" и мог бы добиться прогресса с представителем Украины Кириллом Будановым, потому что они "старые соперники".

"Они бы убили друг друга, если бы могли, но они выполняют одну и ту же работу", – говорит он.

Переговоры в Женеве

Трехсторонние переговоры Украины, России и США пройдут в Женеве 17-18 февраля. От американской стороны участие в них примут посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Российские СМИ писали, что на переговорах в Женеве якобы будет обсуждаться энергетическое перемирие. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах круг вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. По его словам, будут говорить и о территориях.

В то же время аналитики отмечают, что стороны остаются далекими от компромисса по двум ключевым вопросам: судьбе контролируемых Украиной территорий на востоке, на которые претендует Россия, а также западных гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

