Президент Венгрии, одной из двух стран, саботирующих продвижение заявок скандинавских стран на вступление в Альянс, считает, что в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано.

В среду, 1 марта, после месяцев простоя парламент Венгрии начал рассматривать ратификацию заявок Финляндии и Швеции в НАТО на вступление в НАТО.

Накануне президент страны Каталин Новак призвала законодателей ратифицировать их "как можно скорее".

"Это сложное решение с серьезными последствиями, поэтому необходимо тщательное рассмотрение. Моя позиция ясна: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальное собрание примет мудрое решение как можно скорее", – написала Новак в Facebook.

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Как пишет Reuters, на минувших выходных глава венгерского правительства Виктор Орбан впервые в прошлую пятницу выразил озабоченность по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, он обвинил обе страны в распространении "откровенной лжи" о состоянии демократии и верховенства права в Венгрии. Орбан також заявил, что необходимы дополнительные переговоры между парламентскими группами, прежде чем законодатели проголосуют по этому вопросу.

Глава администрации Орбана в субботу заявил, что голосование по ратификации может состояться только во второй половине марта.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 28 февраля заявил, что Венгрия намерена направить парламентскую делегацию в Финляндию, чтобы обсудить членство страны в НАТО. Визит ожидается ориентировочно 9 марта.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, которая также блокирует вступление стран в НАТО, объявил на этой неделе, что переговоры с Финляндией и Швецией возобновятся 9 марта, хотя Швеция, по его словам, так и не выполнила обязательства, взятые в прошлом году.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - что нужно знать

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, страны-соседи агрессора Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО и подали соответствующие заявки. Их должны поддержать все 30 стран-членов Альянса.

Венгрия долгое время не выдвигала никаких претензий или условий, но и рассмотрением ратификации заявок не занималась. Турция обвиняла Финляндию и Швецию в поддержке терроризма из-за их позиции в отношении курдов и выдвигала условия. В частности, речь шла об экстрадиции более сотни представителей Рабочей партии Курдистана. Обе страны заявляли, что ожидают изменения ситуации после того, как в Турции пройдут парламентские и президентские выборы.

На фоне разногласий Швеции с Турцией Финляндия заявляла, что, хоть и предпочла бы присоединиться к Североатлантическому альянсу одновременно со своим стратегическим партнером, готова продолжить путь в НАТО одна. В Альянсе отмечали, что одновременное вступление стран в НАТО не является принципиальным вопросом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО к июлю, поскольку есть прогресс в переговорном процессе.

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