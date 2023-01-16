Турция одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после того, как Стокгольм экстрадирует в Анкару 130 "террористов". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью.
Так, Эрдоган посетовал, что Швеция никак не препятствует проведению у себя демонстраций в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Также он заявил, что Стокгольм якобы ранее обещал, но так и не выдал Анкаре 130 курдских "террористов".
"Мы сказали им (Швеции): "Послушайте, если вы не выдадите террористов, которые у вас есть, то мы не сможем ратифицировать это (членство в НАТО) в нашем парламенте", – заявил Эрдоган.
Турция блокирует вступление Швеции в НАТО
В мае 2022 года Швеция вместе с Финляндией подали официальную заявку в НАТО, прямо объясняя это опасениями за свою безопасность в связи с российским вторжением в Украину.
Решение о приеме новых участников НАТО принимается консенсусом – все действующие участники должны дать свое согласие. Но Турция пригрозила заблокировать принятие этих двух стран из-за того, что ранее они приютили у себя много турецких диссидентов, в особенности курдов.
После долгих переговоров Анкара заключила некую сделку с Хельсинки и Стокгольмом, но до сих пор Турция так и не ратифицировала решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.