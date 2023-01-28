Обе страны не считают, что дорога в НАТО для них закрыта, вопреки саботажу со стороны Турции.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не ожидает прогресса по заявкам своей страны и Швеции на членство в НАТО до выборов в Турции в мае.

Вопреки последним событиям, глава МИД Финляндии считает, что скандинавские страны продолжают курс на вступление в военный альянс, пишет Yle.

"На мой взгляд, дорога в НАТО не закрыта ни для одной из стран", – сказал Хаависто.

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Швеция также ожидает продвижения своей заявки к лету, пишет шведское издание Expressen. Правительство надеется, что полноправное членство страны в НАТО может быть оформлено к саммиту в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдет в июле, когда в Турции завершатся и парламентские, и президентские выборы.

"События последних недель временно приостановили этот процесс [вступления в Альянс]. ... Правительство сейчас также уделяет время и прилагает усилия для продвижения этого процесса. ... Очевидно, что мы смотрим в сторону Вильнюсского саммита... Однако я хочу подчеркнуть, что Турция находится в разгаре избирательной кампании, кульминацией которой станет день [президентских] выборов 14 мая, поэтому важно следить и за этими частями процесса", – сказал глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО - что стоит знать

После того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Их заявки уже ратифицировали 28 из 30 стран-членов Альянса, Турция и Венгрия продолжают блокировать процесс.

Будапешт не выдвигает никаких особых условий для ратификации, а Анкара утверждает, что эти страны якобы поддерживают террористов. В частности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что "обе страны не имеют четкого отношения к террористическим организациям", а Швеция, по его словам – "инкубационный центр террористических организаций". Эрдоган также утверждает, что его страна не может согласиться на вступление в НАТО государств, и вспоминает об их "санкциях против Турции". Речь идет о запрете поставки оборонной продукции в Турцию, введенных после начала военной операции против курдов в Сирии в 2019 году.

РФ, которая ранее открыто угрожала обеим странам военным вторжением, в случае, если они решаться на вступление в НАТО, теперь, вероятно, разжигает конфликт между скандинавскими странами и Турцией. 22 января возле турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран, что вызвало волну возмущения и спровоцировало очередную порцию обвинений со стороны Эрдогана. Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга выяснил, что инцидент с поджогом Корана у посольства Турции в Стокгольме - провокация россиян.

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