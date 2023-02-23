Турция согласилась на новый раунд переговоров с делегациями стран-кандидатов в НАТО.

В застопорившихся переговорах о вступлении Швеции в НАТО наметился прогресс. К июлю страна может стать членом альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

По его словам, достигнута договоренность с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о новом раунде переговоров с делегациями Швеции и Финляндии уже в середине марта. Стороны должны обсудить сложности, которые возникли между странами в связи с их планами вступления в НАТО.

"Я вижу прогресс. Моя цель – сделать Финляндию и Швецию полноправными членами к саммиту НАТО", – заявил Столтенберг.

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Отметим, что следующий саммит Альянса запланирован на 11-12 июля в Литве.

Проблема вступления Швеции в НАТО

В мае прошлого года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать процесс, поскольку в этих странах нашли приют турецкие диссиденты, которых Анкара считает террористами.

Дополнительным фактором для недовольства Анкары являются периодически проходящие в Швеции антитурецкие митинги и акции.

При этом некоторые эксперты полагают, что провокации, вызывающие гнев Эрдогана, устраивают российские агенты в Швеции – чтобы сорвать расширение НАТО.

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