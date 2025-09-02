Будапешт хотят ударить сразу по двум болезненным местам.

Европейский союз настолько устал от антиукраинской политики Венгрии, что действительно готов наказать ее. Об этом пишет венгерское издание Atlatszo.

Издание в частности ссылается на значительное изменение настроений в Берлине с приходом к власти нового канцлера. Венгрия и Германия традиционно имеют тесные экономические связи, поэтому долгое время Берлин воздерживался от реального давления на Будапешт из-за его антиукраинских выкрутасов. Однако теперь в Германии считают Украину вопросом собственной безопасности, а значит в действие вступает совсем другая логика: безопасность важнее экономики.

По данным правительственных инсайдеров в Берлине и Будапеште, с которыми говорили журналисты Atlatszo, Германия уже несколько раз за последние месяцы предупреждала Венгрию о необходимости прекратить блокирование помощи Украине, однако понимания не встретила. И это будет иметь последствия.

Видео дня

"Кроме дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, правительство Германии будет решать "венгерскую проблему" на уровне ЕС. Это то самое правительство Германии, которое до сих пор призывало к сдержанности в своих действиях против Венгрии из-за своих экономических интересов в ней. Однако новое руководство в Берлине отдает приоритет политике безопасности, которая преобладает над экономическими интересами", - говорится в публикации.

Авторы статьи пообщались с осведомленными источниками в Брюсселе, и те рассказали, что раздражение Венгрией не только в Германии, но в ЕС в целом, уже достигло такого уровня, что сейчас активно ищут механизмы нейтрализовать вето венгерского правительства на решения по Украине, а вместе с тем и наказать Будапешт за его действия.

"Несколько наших источников единогласно заявили, что существуют планы заморозить все текущие средства ЕС, принадлежащие Венгрии, возможно, уже этой осенью. По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это самое эффективное действие против венгерского премьер-министра, который понимает и говорит только на языке денег", - пишет издание.

Речь идет о замораживании "десятков миллиардов евро" из семилетнего бюджета субсидий для Венгрии. В частности Будапешт может потерять все европейские субсидии для сельского хозяйства, "что будет означать катастрофу для венгерской экономики".

"И, по нашим источникам, сейчас для этого есть политическая воля как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны государств-членов", - пишет Atlatszo.

Параллельно с заморозкой финансирования венгерских потребностей ЕС также может реализовать механизм лишения Венгрии права голоса в рамках блока. Отмечается, что до сих пор именно Германия блокировала применение этой меры, однако новое немецкое правительство вернуло этот вопрос в повестку дня.

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце августа стало известно, что Венгрия пытается заблокировать предоставление военной помощи Украине, предоставляемой за счет замороженных российских активов. Ключевым здесь является тот аспект, что такой способ финансирования никоим образом не затрагивает финансовые интересы Венгрии, поэтому в теории Будапешт не должен был бы протестовать против этого формата.

Также мы рассказывали, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также в целом в Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Так правительство Орбана решило наказать его за украинские удары по российскому нефтепроводу "Дружба".

Вас также могут заинтересовать новости: