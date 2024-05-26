Усилия британцев по усилению обороноспособности Украины продолжаются от относительно мирных времен до сегодняшнего дня.

Аэропорт в польском Жешуве стал эпицентром процессов Запада по вооружению Украины. Некогда коммерческий аэродром сейчас окружен батареями ПВО. Именно сюда транспортируют оружие для Украины - тайно и открыто.

Как говорится в материале The Sunday Times, аэропорт охраняют "Петриоты". Туда их стянули через несколько недель после российского вторжения. К ним присоединились Sky Sabre. Эти батареи здесь, потому что Жешув за два года превратился в огромный международный логистический центр, который помогает переправлять в Украину десятки миллиардов долларов западной военной помощи.

Поскольку Россия снова достигает успехов на северо-востоке Украины, ее западные союзники начали действовать. На прошлой неделе из Соединенных Штатов начало поступать первое оружие из пакета военной помощи стоимостью 61 миллиард долларов. Великобритания и Дания также пообещали выделить сотни миллионов долларов на оружие.

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Жешувская взлетная полоса обслуживала около 100 пассажирских рейсов в неделю. Сейчас там приземляется военная и грузовая авиация. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские самолеты приземляются едва ли не активнее всего, после самолетов из США. Подробности того, как Великобритания и ее западные союзники перемещают летальный груз в Украину, остаются засекреченными, но Жешув является ключевым узлом.

Вступают союзники

С тех пор как российские танки пересекли границы Украины, ВСУ полагались на щедрость своих союзников.

Во-первых, Украина столкнулась с дефицитом тяжелого вооружения: перед войной Россия имела втрое больше реактивных систем залпового огня, гаубичной артиллерии и боевых танков. Западные военные взносы помогли немного сократить этот разрыв.

В денежном эквиваленте Британия была щедрым донором, предоставив 5,7 миллиарда долларов военного оборудования - это третье место среди других стран, уступая лишь Германии и Соединенным Штатам.

Однако с поправкой на размер ее экономики вклад Британии - 0,2% ВВП - значительно скромнее, чем страны на границе с НАТО, такие как Финляндия (0,7%) и Эстония (1,4%). Оборудование было предоставлено из оборонных запасов или купленных у производителей оружия.

Военный центр IDCC

Проблема фактической доставки оружия в Украину заключается в другом. Примерно в 1000 км к западу от Жешува, расположен еще один важный винтик логистики - немецкий Штутгарт.

Там, в казармах армии США, официальные лица западных стран провели последние два года, работая с украинскими военными планировщиками, чтобы собрать, получить и доставить оружие, которое нужно Киеву. Этот международный центр был создан Великобританией в начале войны.

Британские оборонные источники сравнивают центр, известный как Международная координационная группа доноров (IDCC), с военной Амазонкой. Украинские логистические команды эффективно просматривают базы данных, чтобы найти нужное оружие, тогда как их западные коллеги берутся за работу. Когда вооружение найдено и страна-союзник согласится на передачу, IDCC организует транспортировку по воздуху, земле и морю.

Британские инсайдеры говорят, что большая часть британской военной помощи пробирается к украинской границе двумя маршрутами.

За последние два года прямыми рейсами было транспортировано миллионы боеприпасов, а также стрелкового оружия, ракет большой дальности и противотанкового оружия из Великобритании в Польшу. Более тяжелое вооружение, например, бронированные машины, танки, артиллерию переправляют через Ла-Манш, а затем поездом перевозят по Европе.

Через IDCC правительство Великобритании планирует свои пожертвования Украине, которые затем официально оформляются и объявляются официальной двусторонней помощью на ежегодной основе. Кроме прямых пожертвований, Великобритания также сыграла огромную роль в побуждении других стран к действию.

В Министерстве обороны в Лондоне чиновники администрируют Международный фонд для Украины. Его целью, как говорят инсайдеры, является "подтолкнуть" другие страны присоединиться к коалиции.

Великобритания "контрабандой" поставляет советское оружие

Есть и третий, менее разглашенный путь, которым Великобритания помогает вооружать Украину. В то время как западные союзники сосредотачивались на модернизации украинских вооруженных сил и приведении их в соответствие с НАТО, Киев по-прежнему сильно зависит от советских систем и вооружений, запасы которых быстро иссякли во время войны.

Чтобы помочь пополнить украинские запасы, часть двусторонней помощи Великобритании была использована для закупки российского оружия со всего мира. Эта работа хранилась в полной тайне, отчасти из-за того, у кого Британия его закупает, и кто занимается поставками.

"Многое из этого покупается тайно", - сказал один источник по вопросам обороны, отметив, что часть закупленного оружия пришла из стран, чьи правительства стремятся сыграть свою роль, но не хотят, чтобы об этом знали россияне.

В некоторых из этих сделок Великобритания фактически выступала в роли "контрабандиста", покупая оборудование, а затем помогая организовать его передачу в Украину.

"К нам обращались торговцы оружием, всякие посредники и странные люди. Поставка российского оборудования и других запасов со всего мира осуществляется многими субъектами и путями", - сказал один из источников.

Понятно, что к этим перемещениям часто привлечены офицеры британской разведки, хотя МО страны никогда не признает этого публично.

Что на самом деле прислала Британия?

В дни после российского вторжения мир ждал капитуляции Зеленского, когда танки двинулись на Киев. То, что Украине удалось дать отпор превосходящим, значительно большим силам вторжения, стало возможным частично благодаря решению Великобритании поставить ей тысячи единиц противотанкового оружия за месяц до этого.

Легкое противотанковое оружие нового поколения (Nlaws) было сокрушительным для оккупантов. Медленные танковые колонны горели. С тех пор конфликт превратился в войну на истощение, когда обе стороны окопались на фронте, протянувшемся от Харькова до Херсона.

Великобритания является одной из 13 стран, которые предоставили Украине танки, в прошлом году отправив батальон из 14 танков Challenger 2. Однако это составляет 3% от 492 танков, присланных в Украину; более половины (264) приехали из Польши и 90 из Чехии.

Понеся большие потери в первый год, Россия снова начала наступление на востоке и северо-востоке. С изменением характера боевых действий менялись и потребности украинской армии. Теперь ключом к успеху в том, что фактически является окопной войной ХХІ века, является использование дальнобойной артиллерии.

Система вооружения, которая, по словам британских источников в обороне, больше всего помогает украинцам, это реактивная артиллерийская система М270, разработанная США. M270 - это бронированная машина с двумя пусковыми установками. Она способна выпустить 12 ракет класса "земля-земля" в течение минуты и поражать цели на расстоянии до 50 миль с высокой точностью. Аналитики предполагают, что шесть единиц было передано Украине. Наряду с более легкой и маневренной высокомобильной артиллерийской ракетной системой M142 (Himars), 39 из которых были предоставлены США, это оружие "убило больше россиян", чем что-либо другое в украинском арсенале.

В небе над полем боя системы Starstreak сбили значительное количество российских вертолетов также было сбито с помощью Starstreak. Считается, что Великобритания пожертвовала сотни ракет Starstreak. Они ведут огонь из переносных пусковых установок, хотя Великобритания также поставляла транспортные средства Stormer, которые выступали в качестве мобильной платформы.

Подальше от фронта есть еще одно оружие, которое помогает Украине сдерживать Россию, - крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Великобритания пожертвовала сотни, хотя не желает назвать точное количество.

Это оружие вместе с украинскими системами Neptune использовали в Черном море. В сентябре Киев объявил о поражении российской подводной лодки и военного корабля "Минск" и поражении штаба Черноморского флота в Севастополе.

Это сделали Storm Shadow и French Scalp. По меньшей мере девять судов были затоплены и шесть повреждены. Россия была вынуждена оттянуть свои ресурсы глубже в Крым. Российский флот фактически больше не функционирует.

Достаточно ли этого?

Кроме того, Британия также прислала более 13 миллионов боеприпасов, что особенно актуально, учитывая, что Россия, которая переформировала свою экономику на военные рельсы, сейчас превышает производство боеприпасов в соотношении 5 к 1.

Последние 12 месяцев оказались особенно тяжелыми для украинцев. Согласно данным Кильского института, весеннее наступление 2023 года не принесло значительных успехов, и военное финансирование от союзников медленно прекратилось. С начала года Украина больше зависит от европейской помощи, главным образом потому, что почти весь предыдущий транш американской помощи был потрачен.

Это ощутимо повлияло на способность Украины защищаться, особенно с воздуха. Данные военно-воздушных сил страны показывают, что в прошлом мае Украина смогла сбить 83% ракет, которые были выпущены по ней. В прошлом месяце эта цифра составляла лишь 30%.

"Учитывая одобрение очередного пакета военной помощи США, критики могут возразить целесообразность отправки миллиардов долларов помощи Украине. Однако благодаря сложной сети цепей поставок, простирающихся через континент, западные деньги формируются артиллерию и противовоздушную оборону - и в этом процессе защищают границу Европы", - заключает издание.

Роль Британии в войне в Украине - последние заявления

Накануне министр обороны Великобритании заявил, что их разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем смертоносной помощи России.

Представитель Белого дома Джейк Салливан сказал, что пока Соединенные Штаты Америки не видят подтверждения этой информации.

Зато Китай обвинил Великобританию в том, что она якобы помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны.

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