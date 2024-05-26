Такое заявление премьер-министра прозвучало накануне выборов в стране.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что будущее правительство консерваторов вернет обязательную государственную службу с 18 лет. По его словам, каждый юноша должен будет провести время в военной комиссии на конкурсной основе или провести одни выходные в месяц, как волонтер в рамках программы "Гражданская устойчивость". Об этом сообщает The Guardian.

Партия "Тори" заявила, что страна должна быть "открытой и честной" относительно долгосрочных вызовов, с которыми она сталкивается. Там добавили, что эта схема обеспечит молодым людям "возможности, которых они заслуживают".

"Предложения предусматривают "смелую новую модель национальной службы" для 18-летних, которые смогут проводить одни выходные в месяц в роли добровольцев, например, специального констебля, волонтера RNLI или работника Национальной службы здравоохранения (NHS). Чиновники утверждали, что это даст молодым людям "навыки реального мира, одновременно делая вклад в свою страну и общество"", - говорится в материале. Видео дня

Также будет создана королевская комиссия, которая разработает новую программу национальной службы, что приведет к пилотной программе, которая будет открыта в сентябре 2025 года. Однако она будет подкреплена Законом о национальной службе.

В партии настояли на том, что эта схема не является принудительным призывом и заявили, что пандемия коронавируса показала важность гражданской службы. В "Торе" считают, что новая схема является "абсолютно необходимой".

"Только лелея нашу общую культуру и воспитывая чувство долга, мы можем сохранить нашу нацию и ценности на десятилетия вперед. Это инвестиция как в характер молодежи, так и в нашу безопасность", - говорится в заявлении.

В то же время лейбористы раскритиковали эту идею как еще одну политику "Тори", которая не требует расходов, и которая уже подняла вопрос о сокращении налогов, которые они еще не профинансировали.

"Это еще одно отчаянное, не профинансированное обязательство на 2,5 млрд фунтов стерлингов от партии тори, которая уже разрушила экономику, вызвав стремительный рост ипотечных кредитов, а теперь они балуются еще больше. Это не план - это пересмотр, который может стоить миллиарды и нужен только потому, что "Тори" сократили вооруженные силы до наименьшего размера со времен Наполеона. Британии надоели консерваторы, которые обанкротились на идеях и не имеют никаких планов, как положить конец 14-летнему хаосу. Пришло время ...отстроить Британию с помощью лейбористов", - отметил представитель Лейбористской партии.

В свою очередь в "Тори" сообщили, что схема будет частично финансироваться за счет 1 млрд фунтов стерлингов, выделенных на борьбу с уклонением от уплаты налогов, и 1,5 млрд фунтов стерлингов, которые сейчас тратятся на Фонд общего процветания Великобритании.

Политика Великобритании - последние новости

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания переводит свою оборонную промышленность на военные рельсы. Кроме того, страна планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП до конца 2030 года.

Также издание Politico рассказало, что победа оппозиции на выборах в Британии принесет Украине. Известно, что теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми и теневой министр обороны Джон Хили отправились в Киев, чтобы заверить своих коллег в том, что лейбористское правительство Великобритании будет полностью предан Украине.

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