В Пекине сказали, что Лондон пытается "очернить" Китай.

Китай обвинил Великобританию в том, что она якобы помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны.

Обвинение выдвинул представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова британского министра обороны Гранта Шаппса о том, что Пекин уже предоставляет или готовится предоставить Москве летальную помощь для ведения войны против Украины.

Дипломат осудил "безосновательную и безответственную клеветническую кампанию против Китая", отметив, что информацию Лондона не подтвердили даже в Соединенных Штатах Америки.

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"Необходимо подчеркнуть, что именно британская сторона, а не китайская, причастна к подливанию масла в украинский вопрос. Есть информация, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта, но именно из-за обструкции со стороны Великобритании и других сторон конфликт затянулся до сегодняшнего дня", - заявил Вэньбинь.

По его словам, "очернение Китая не изменит пассивной позиции Великобритании в украинском вопросе" и не решит внутренних острых проблем страны.

Британия обвинила Китай в помощи России: что известно

Вчера министр обороны Великобритании заявил, что их разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем смертоносной помощи России.

Представитель Белого дома Джейк Салливан сказал, что пока Соединенные Штаты Америки не видят подтверждения этой информации.

Переговоры с Россией в начале вторжения:

Ранее народный депутат Давид Арахамия дал интервью Наталье Мосейчук и рассказал о переговорах в Беларуси и Турции, во время которых Москва хотела склонить Украину к нейтральному статусу. По его словам, после возвращения украинской делегации из Стамбула экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что Украина "вообще ничего не будет подписывать" с РФ.

Россия начала активно использовать эти слова, чтобы продемонстрировать свою готовность к переговорам и якобы несамостоятельность украинской власти. Путин недавно заявил, что Россию снова обманули.

Напомним, в том же интервью Арахамия говорил, что украинская делегация не верила в договороспособность России без гарантий безопасности, а также использовала переговоры для того, чтобы дать больше времени украинской армии. Кроме того, делегация не имела юридического права подписывать такие документы.

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