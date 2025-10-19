Южная Европа имеет сравнительно полные склады оружия, говорится в материале.

Военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. Соединенные Штаты Америки, которые были крупнейшим донором помощи, не выделяли ничего с момента инаугурации Дональда Трампа.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. В первой половине года Европа еще могла компенсировать дефицит, который вызвало отсутствие американской помощи.

Однако есть много вооружений, которые континент по-прежнему поставлять не может – как из-за отсутствия технологий, так и из-за отсутствия возможности изготавливать крупные партии. Особенно это заметно по многоствольным ракетным установкам, артиллерийским боеприпасам и системам противовоздушной обороны.

"Летом обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года", – говорится в материале.

Что касается инициативы Purl, в рамках которой страны НАТО покупают у США оружие для Украины, то, по словам генсека НАТО Марка Рютте, присоединиться к ней пожелали по меньшей мере 16 государств. Оружие уже закупили Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Речь идет о сумме в 1,9 млрд евро.

Эти страны годами в лидерах оказания помощи Украине. К примеру, Дания передала всю свою артиллерию из имеющихся запасов, а также стала первым государством, которое начало углубленное сотрудничество в сфере вооружения. По этой модели Дания будет заказывать оружие и оборудование для фронта в Украине непосредственно у украинских производителей.

Это не осталось незамеченным Россией:

"Франция, Испания и Италия более сдержанны в военном плане, поэтому реже становятся объектом российских провокаций. В то время как такие страны, как Дания, Польша, Великобритания или Германия недавно стали объектом таких действий, угроза в Париже, Риме или Мадриде остается преимущественно абстрактной".

Но, в отличие стран Балтии, Чехии или Польши, Южная Европа имеет сравнительно полные склады оружия, говорится в материале. Их оборонные отрасли являются одними из самых продаваемых на континенте, а экономики – одними из крупнейших. Поэтому разрыв между фактической и возможной помощью является большим.

Тот факт, что потенциал для поддержки Украины еще не исчерпан, понимают и в Европе.

"Об этом свидетельствует взгляд на прошлые кризисы: несмотря на почти четыре года войны, ЕС выделил на борьбу с пандемией коронавируса и еврокризисом в разы больше средств, чем было выделено Украине до сих пор. Брюссель выделил около 810 миллиардов евро на фонд восстановления во время пандемии, а во время еврокризиса – 400 миллиардов. Помощь Украине на сегодня составляет лишь 215 миллиардов евро", – констатируют авторы.

