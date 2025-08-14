Администрация Трампа, не введя ни одной новой санкции проти РФ, обвинила Европу в недостаточном давлении на Кремль.

Европейцам следует "смириться или заткнуться" касательно стратегии президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в коментарии Fox News.

"Они постоянно твердят: "США должны сделать то, США должны сделать это". Президент Трамп ввёл вторичные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти. Европейцы ещё этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ", - сказал Бессент.

Он отметил, что Европа должан сделать свой ввклад, если уж так хочет действовать "единым фронтом" против России.

Тариф Трампа против Индии

Как писал УНИАН, 8 августа истек срок ультиматума, который Дональд Трамп выставил России, требую заключить мирную сделку с Россией. Хотя Кремль проигнорировал ультиматум, никаких новых санкций против России США не ввели.

Однако ще до истечения сроков ультматума Трамп наложил дополнительные пошлины на Индию, объявив это наказанием как раз за покупку нефти. Но поскольку это было сделано еще до истечения дедлайна и затронуло исклбчительно Индию, аналитики связывали решение Трампа з неуступчивостью Нью-Дели касательно торговой сделки с США, а российская нефть была лишьь поводом.

Показательно, что против Китая никаких новых пошлин в наказание за покупку российской нефти Трамп так и не ввел. Наоборот США и Китай продлили "перемирие" в их "тарифной войне".

