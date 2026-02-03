Ракета 'Циркон' еще 'сырая', Россия тестирует ее на украинских городах, - капитан

Он добавил, что эта ракета создана в первую очередь для ударов по кораблям.

Ракеты "Циркон", которыми Россия атакует Украину, в настоящее время могут находиться на этапе испытаний. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.)

"Ракета новая, она гиперзвуковая, но она еще сыровата, скажем так. Потому что, чтобы ракету довести до какого-то качества, нужно определенное время и определенное количество практических пусков. Я думаю, что они как раз их сейчас и осуществляют во время ведения войны, чтобы не просто стрелять по полигонам где-то там на Камчатке или в Сибири. А совмещать эти задачи, которые они якобы выполняют в своей "специальной военной операции"", – сказал Рыженко.

Он добавил, что эта ракета создана в первую очередь для нанесения ударов по кораблям. В то же время, по словам Риженко, в "Цирконе" есть блок, который позволяет ей наводиться на цели на поверхности земли.

Видео дня

"Это делает ее примерно такой же, как тот же "Калибр" или "Томагавк". Кстати, это также касается ракеты Х-22. Это ракета оригинальная противокорабельная, и у нее комбинированный способ наведения. Основной способ – это активная головка самонаведения. То есть она видит на поверхности моря контрастную цель металлическую и на нее наводится достаточно точно. Но у нее также есть инерциальная система. Инерциальная система использует приборы на базе гироскопов, и они обеспечивают ее наведение в точку географическую. А из-за того, что эта гироскопия достаточно старая, могут быть серьезные ошибки", – добавил Рыженко.

Российская ракета "Циркон": что известно

Напомним, в ночь на 3 февраля российские оккупанты использовали 4 ракеты "Циркон" во время массированной атаки по Украине. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили все 4 ракеты этого типа.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, РФ применяет эти ракеты для атак по Украине для того, чтобы уточнить некоторые параметры и сделать эти ракеты более точными и смертоносными. По его словам, несмотря на все усилия и потраченные деньги, эта ракета по-прежнему далека от идеала.

Вас также могут заинтересовать новости: