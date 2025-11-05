В частности 11 человек получили очень серьезные травмы.

Во время взлета из аэропорта Луисвилла (штат Кентукки) разбился грузовой самолет, в результате чего погибло семь человек. Об этом сообщает Associated Press.

По словам журналистов, самолет McDonnell Douglas MD-11 вылетал в Гоногулу (город на Гавайях) из UPS Worldport в международном аэропорту Луисвилла имени Мухаммеда Али.

Тогда губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что еще 11 человек получили "очень серьезные" травмы.

Пока неизвестно, кто именно погиб. Четыре человека из погибших не находились на борту самолета, рассказал начальник пожарной службы Луисвилла Брайан О'Нил.

"На видео видно пламя на левом крыле самолета и след дыма. Затем самолет немного поднялся над землей, после чего упал и взорвался, образовав огромный огненный шар. Жители, которые достали свои телефоны, услышав громкие взрывы, сняли на видео несколько огненных шаров, взрывавшихся в небе один за другим. На видео также видны части порванной крыши здания рядом с концом взлетной полосы", - добавили в AP.

По словам ОʼНила, пожар охватил "почти весь квартал города".

После авиакатастрофы аэропорт Луисвилла закрылся и должен возобновить работу сегодня утром.

В то же время авиационный юрист Пабло Рохас считает, что судя по видео, самолет пытался набрать высоту, когда на нем вспыхнул пожар с левой стороны возле одного из двигателей. Учитывая большое количество топлива, которое перевозил самолет, после того, как в этой зоне вспыхнул пожар, взрыв или значительное распространение огня были лишь вопросом времени.

"Мало что может сдержать пламя, и сам самолет фактически действует как бомба из-за большого количества топлива", - пояснил Рохас.

По его словам, пока сложно сказать, заметил ли пилот пламя изнутри самолета. Рохас добавил, что даже если пилот осознал проблему перед взлетом, остановка в этот момент могла быть еще более опасным вариантом.

