Минобороны РФ не сообщало о сбитых украинских БПЛА над территорией этой области.

В ночь на вторник, 18 ноября, в пригороде Омска прогремел мощный взрыв. На местном газопроводе начался мощный пожар.

Как сообщают российские каналы, взрыв прогремел в поселке Ростовка. Местные утверждают, что в воздухе ощущается химический запах. Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных и несколько единиц специальной техники.

Момент мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео. Кадры уже "разнеслись" по сети.

Видео дня

Сначала сообщалось, что причины взрыва неизвестны. Впрочем, SHOT пишет, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Губернатор региона Виталий Хоменко утверждает, что причиной взрыва в поселке Ростовка стала авария на подземном участке магистрального газопровода во время ремонтных работ. Он добавил, что по предварительной информации пострадавших нет.

В то же время Минобороны РФ не сообщало о сбитых украинских БПЛА над территорией Омской области.

Другие взрывы на объектах оккупантов

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью мощные взрывы разбудили жителей так называемой "ДНР". Беспилотники атаковали две главные теплоэлектроцентрали оккупированной части Донецкой области. В Донецке и ряде других населенных пунктов исчез свет.

В сети сообщают, что в результате атаки были обесточены Донецк, Макеевка, Иловайск и другие населенные пункты. Также появились видео, на которых видно моменты атак и пожара.

Вас также могут заинтересовать новости: