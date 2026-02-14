Результат войны определит только одна вещь, и это не мирные переговоры, - польский министр

Россия готова признать украинцев лишь как субэтническую группу в рамках российской нации, считает Сикорский.

Результат войны в Украине определит то, "кто первым сломается". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует The Guardian.

"Путин говорит, что хочет мира, и в определенном смысле... каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Но вопрос в том, на каких условиях", – заявил он.

По мнению Сикорского, Россия готова "терпеть украинскость" как провинциальную версию российской культуры, но Россия (или по крайней мере Путин) не будет терпеть Украину как отдельную нацию со своей идентичностью, историей, интересами и внешней политикой.

Видео дня

"Вопрос в этой войне: кто первым сломается?" – убежден Сикорский.

Как отмечает польский министр, украинцы успешно держат оборону на фронте, ограничивая российское продвижение очень незначительными площадями в масштабе войны. Сикорский также не верит, что российские удары по украинской энергетике принесут россиянам победу, ведь в прошлых войнах террор гражданского населения в тылу врага тоже не приводил к политическому коллапсу противника.

"Итак, настоящий вопрос заключается в том, когда у Путина закончатся ресурсы для ведения этой войны. А трещины в российской экономике начинают проявляться", – отметил Сикорский.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по словам президента Зеленского, каждый километр оккупированной территории обходится России примерно в 170 погибших или тяжелораненых солдат. Такие значительные потери демонстрируют высокую цену, которую Россия будет платить за каждый метр украинской земли, и подтверждают, что Украина не потерпит поражения.

Также мы рассказывали, что Россия сейчас проводит тайную мобилизацию, которая по масштабам превышает 2022 год. Кроме дураков, которые идут на фронт добровольно, значительная часть новобранцев привлекается под различными формами принуждения.

Вас также могут заинтересовать новости: