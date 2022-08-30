Кроме того, они хотят заключить контракты на поставку пшеницы, газа и нефти.

Администрация талибов находится на завершающей стадии переговоров о закупке Афганистаном бензина и бензола в России.

Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель министерства экономики Афганистана Хабибурахман Хабиб подтвердил, что официальная делегация находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

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Источник из офиса министра торговли и промышленности сообщил журналистам, что они ожидают завершения в ближайшее время.

"Мы работаем над текстом контракта, мы почти согласовали бензин и бензол", - сказал чиновник.

Представители министерств иностранных дел и энергетики России не ответили на запросы о комментариях.

Ранее сообщалось, что Афганистан заявил о желании закупать у России товары и нефтепродукты по бартерной схеме.

Как известно, 15 августа 2021 года талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории - Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами.

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