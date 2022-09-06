Прием граждан временно приостановлен.

Террорист-смертник взорвал взрывчатку у входа в российское посольство в Кабуле.

Об этом сообщает Reuters.

Около 10:50 по местному времени в понедельник, 5 сентября, неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство у входа в консульский отдел посольства РФ.

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Полиция сообщила, что нападавшего застрелили вооруженные охранники, когда он приближался к воротам.

"Нападавший-смертник, не достигнув цели, был опознан и застрелен охранниками российского посольства", – отметил Мавлави Сабир, глава полицейского округа, где произошло нападение.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 10 человек. Известно о шести погибших, среди которых двое-сотрудники российского посольства.

"Погибли двое сотрудников дипломатического представительства, также есть пострадавшие среди граждан Афганистана", – сообщили в ведомстве.

На странице посольства в Twitter сообщили, что прием граждан в консульском отделе временно прекращен, а о возобновлении приема будет сообщено дополнительно.

Россия является одной из немногих стран, которые сохранили посольство в Кабуле после того, как Талибан захватил страну более года назад.

Хотя Москва официально не признает правительство Талибана, они вели переговоры с официальными лицами по соглашению о поставках бензина и других товаров.

Этот случай - одно из первых подобных нападений с тех пор как Талибан пришел к власти в прошлом году. С тех пор атаки, ответственность за некоторые из них взяло "Исламское государство", в основном были направлены против Талибана и гражданских целей, таких как мечети.

За теракт возле российского посольства в Кабуле также взяли ответственность боевики "Исламского государства".

Как известно, 15 августа 2021 года талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа Талибан провозгласил новое государство на подконтрольной территории - Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами.

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