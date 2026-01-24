Киев не уступит: эксперт раскрыл, почему переговоры в Абу-Даби могут зайти в тупик

Эксперт предупреждает, что требование Кремля по Донбассу может сорвать переговоры между Украиной, Россией и США.

Мирные переговоры между Украиной, Россией и США, начавшиеся в Абу-Даби, несмотря на ожидания прорыва, могут столкнуться с серьезным препятствием из-за вопроса территорий. Об этом заявил эксперт по вопросам современной России Марк Галеотти в комментарии Sky News.

Профессор Галеотти из аналитического центра Королевского института объединенных служб (RUSI) отметил, что главной проблемой переговоров остается требование Кремля о передаче России остальной части восточного Донбасса.

По его словам, Владимир Путин не намерен отказываться от этого условия и рассматривает его как обязательную "цену за мир".

Уступки, на которые Киев не пойдет

Эксперт подчеркнул, что пока нет никаких признаков готовности президента Украины Владимира Зеленского согласиться на такую уступку – даже под давлением со стороны США.

"Нет никаких сигналов, что Зеленский может или захочет пойти на эту огромную уступку россиянам. И в этом заключается основная проблема", – отметил Галеотти.

Комментируя оптимистичные заявления Дональда Трампа о том, что большинство вопросов уже согласованы, Галеотти признал: значительная часть технических и политических аспектов действительно могла быть урегулирована.

Впрочем, по его оценке, те 5–10% вопросов, которые остались, являются принципиальными и вряд ли могут быть решены в течение ближайших двух дней переговоров.

Территориальные вопросы - последние новости

Вчера перед началом переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны. Это одно из условий подписания мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед самым сложным выбором за время полномасштабной войны: согласиться на план Дональда Трампа по завершению боевых действий, который предусматривает уступки по Донбассу, или продолжить войну без четких гарантий ее завершения, пишет Corriere della Sera.

