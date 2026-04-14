Почти 300 дней в море: суперавианосец США застрял в бесконечной миссии

Рекордное развертывание авианосца USS Gerald R. Ford демонстрирует не только возможности американского флота, но и его ограничения.

Новейший атомный авианосец ВМС США – USS Gerald R. Ford – готовится установить рекорд самого длительного развертывания в современной истории флота. По состоянию на эту неделю корабль проведет в море не менее 294 дней, превысив показатель USS Abraham Lincoln, который в 2019–2020 годах находился в походе столько же времени, пишет Forbes.

Ожидается, что продолжительность миссии превысит 300 дней и может приблизиться к историческому рекорду авианосца USS Midway времен войны во Вьетнаме.

С момента выхода из базы Норфолк в июне 2025 года авианосец действовал сразу в нескольких регионах. Сначала он работал в Северном море и участвовал в учениях НАТО в Арктическом регионе вместе с союзниками, в частности Норвегией.

Впоследствии корабль перешел в Средиземное море, а позже – в Карибский бассейн для участия в антинаркотической операции "Южный копьё". Там он также был задействован в операции "Абсолютная решимость", в ходе которой американские силы провели резонансные действия против руководства Венесуэлы.

В 2026 году авианосец снова вернули в Средиземное море для участия в операции "Эпическая ярость", направленной против Ирана.

Проблемы на борту

Несмотря на рекордные показатели, развертывание сопровождалось серьезными трудностями. В марте на корабле произошел масштабный пожар, который длился почти 30 часов и оставил сотни моряков без мест для отдыха.

Кроме того, экипаж сталкивается с техническими проблемами: износом оборудования, протечкой систем из-за морской воды и даже массовыми неисправностями туалетов.

Эксперты отмечают, что такие длительные развертывания не являются нормой и свидетельствуют о нехватке авианосцев в США. Формально ВМС имеют 11 суперносцев, однако часть из них находится на ремонте или готовится к списанию, как, например, USS Nimitz.

Задержки с вводом в строй нового корабля – USS John F. Kennedy – только усугубляют проблему.

Ожидается, что USS Gerald R. Ford останется в Средиземном море как минимум до прибытия другого авианосца – USS George H. W. Bush. Однако из-за напряженности вокруг Ирана и угрозы перекрытия Ормузского пролива его миссия может быть еще больше продлена.

Инциденты на USS Gerald R. Ford

