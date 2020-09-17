Погибший мальчик учился в школе, однако после начала пандемии он стал алкоголиком.

В африканском городе Мзимба, республика Малави, 11-летний мальчик умер во время соревнования «кто больше выпьет».

Об этом сообщает издание Daily Voice.

В конкурсе было несколько возрастных категорий: до 14 лет, до 21 года и взрослые. Победителю обещали 20 тысяч малавийских квач (почти 750 гривень).

Мальчик выпил пять бутылок качасу – нелегального традиционного дистиллированного пива. Однако в финале конкурса он упал замертво. Свидетель произошедшего, Эммануэль Чирва, утверждает, что все участники соревнования обязаны внести взнос в тысячу малавийских квач и поесть перед началом состязаний.

«Он умел пить. И умер не из-за того, что ничего не съел перед конкурсом. Что-то здесь нечисто», - отметил он.

Местный сотрудник службы защиты детей Шанкс Нкхата заявил, что собирается обращаться к местным властям с требованием запретить производство качасу. По его словам, погибший мальчик учился в школе, однако после начала пандемии он стал алкоголиком.

Качасу, как правило, варят из кукурузы, но могут изготавливать и из проса, фруктов или банановой кожуры. Во время варки в напиток добавляют пивные дрожжи и источники углеводов, например, кукурузную шелуху. После полного брожения продукт перегоняют. Напиток содержит от 20 до 30 процентов этанола.

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Автор: УНИАН