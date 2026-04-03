В Ливии дислоцированы 200 украинских военных: RFI раскрыл детали

Украинские офицеры находятся на базах в трех местах и уже приступили к исполнению своих задач.

В западной Ливии выявлено украинское военное присутствие. Там разворачивается скрытое противостояние между Украиной и Россией.

Об этом говорится в расследовании RFI. Отмечается, что 4 марта РФ обвинила украинскую и британскую разведку в атаке на свой танкер-газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья. Это судно, следовавшее в Египет, входит в состав российского теневого флота.

Когда военные эксперты изучали данные с места атаки на "Арктический Метагаз", все указывало на то, что он был поражен морским беспилотником.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что "Арктический Метагаз" был атакован автономным надводным морским беспилотником типа "Магура V5", произведенным в Украине. Этот беспилотник, запущенный с базы Меллитах, где дислоцируются украинские военнослужащие, попал в машинное отделение, которое быстро заполнилось водой, обездвижив судно.

Таким образом RFI подтвердило, что украинские военные активно присутствуют в западной части Ливии.

Более 200 украинских офицеров и экспертов

По данным двух хорошо информированных ливийских источников издания, в Ливии дислоцировано более 200 офицеров и экспертов украинской армии по соглашению с правительством Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой. Эти украинские военнослужащие находятся в трех местах.

Во-первых, по данным источников, они базируются в Академии ВВС в Мисрате. На этом крупном объекте также присутствуют турецкие, итальянские и американские силы Африканского командования. Там же расположен британский разведывательный центр.

По данным источников, у украинских военных есть вторая полностью оборудованная база для запуска воздушных и морских беспилотников в городе Завия, примерно в 50 км к северу от столицы, очень близко к одному из крупнейших нефтяных комплексов Ливии - Меллитах.

Специализированные объекты

Украинские эксперты занимают территорию, которую им дало правительство Триполи, и которая имеет прямой выход к морю. Издание отметило, что осенью 2025 года там проводились работы по укреплению объекта и оснащению его взлетно-посадочными полосами и антеннами.

Третий объект, как сообщили источники, используется для координационных встреч между украинскими силами и ливийской армией. Он расположен в штабе 111-й армейской бригады, на дороге к аэропорту Триполи.

Присутствие в обмен на обучение и будущие поставки оружия

Также источники сообщили, что именно по официальной просьбе украинского военного атташе в Алжире, генерала Андрея Байюка, Триполи в октябре 2025 года подписал соглашение с украинским военным советником о развертывании присутствия в Ливии. Взамен Триполи получает обучение ливийских военных, в том числе по использованию беспилотников. В долгосрочной перспективе соглашение предусматривает поставку оружия и украинские инвестиции в нефтяной сектор Ливии.

Является ли Ливия очередным театром противостояния между РФ и Украиной

В октябре 2025 года Москва официально обвинила премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбу в поддержке "украинских группировок" и предоставлении им "логистической поддержки".

Какие еще операции проводились у берегов Ливии

Издание отметило, что инцидент 4 марта не единственный, произошедший в море у берегов Ливии. 19 декабря 2025 года украинскими силами был атакован нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту в нейтральных водах Средиземного моря.

По данным издания, он был атакован беспилотником, запущенным из города Мисрата. Это нападение было беспрецедентным в Средиземном море.

Российские военные в Ливии

Ранее УНИАН сообщал, что в Ливии воюют наемники ЧВК "Вагнер". По данным разведки США, Россия поставляла силам "Вагнера" в Ливию бронетехнику, системы ПВО, боеприпасы и другие материалы.

Ливия уличила так называемых бойцов армии Вагнера в использовании химического оружия.

